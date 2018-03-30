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BARIŞ İÇİN YÜRÜYORLAR...

BARIŞ İÇİN YÜRÜYORLAR...

30 Mart 2018 Cuma 14:23
BARIŞ İÇİN YÜRÜYORLAR...
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BARIŞ İÇİN YÜRÜYORLAR...

GEÇEN HAFTA KARPAZ’DAN YÜRÜYÜŞE BAŞLAYAN ADAL VE GEORGES BUGÜN KTÖS’TE SENDİKA VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİYLE BİRARAYA GELDİ
SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ BARIŞ YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK BELİRTTİ
YÜRÜYÜŞ 5 NİSAN’DA AFRODİT KAYALIKLARINDA TAMAMLANACAK
 Kıbrıs’ta barış için yürüyen Kıbrıslı gençler Dr. Yalçın Adal ve Stavros Georges, Sendikal Platform’a bağlı bazı sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.
KTÖS’te saat 10.00’da yapılan toplantıya KTÖS, KTOEÖS, DEV-İŞ ve Boran Kültür Merkezi başkan ve temsilcileri katıldı.
Yaşamını Avustralya’da sürdüren Kıbrıslı Türk Yalçın Adal, toplantıda yaptığı konuşmada, yürüyüşün pazartesiden beri Kuzey Kıbrıs’ta devam ettiğini söyledi. Adal, bugün dinlenme gününde Lefkoşa’da çok iyi karşılandıklarını ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.
Arkadaşı Stavros’la Avustralya’da yeniden yakınlaşma üzerine yürütülen bir projede tanıştıklarını 2005 yılında yine Stavros’la Kıbrıs’ta buluşarak araştırmalar yaptıklarını ve bu araştırmaları belgesele çevirdiğini söyledi.
İNGİLİZ YAZARDAN ETKİLENDİ
Bu sefer bisikletle değil yürüyerek daha çok insana ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Adal, İngiliz bir yazarın Kıbrıs’tan bahsettiği bir kitapta, 1971’den bahsederken “Bu benim Kıbrıslı Türk ve Rumları son kez bir arada görüşümdü, bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Kıbrıs bundan sonra daha kötü günler görecek” demesinin kendisini derinden etkilediğini anlattı.
Adal, Kıbrıs’ın en iyi zamanlarının henüz gelmediğine inandığını kaydederek, Stavros’a da bu nedenle davet yaptığını kaydetti.
GEORGES: “YERİNDEN OLMANIN ACISINI ÇOK İYİ BİLİYORUM”
Stavros Georges de konuşmasında 17 yaşına kadar Lefkoşa’da yaşadıktan sonra göç etmek zorunda kaldıklarını anlatarak, yerinden olmanın acılarını çok iyi bildiğini ifade etti.
Kıbrıslıların ortak vatanında bazı adaletsizliklere maruz kaldığını kaydeden Georges, Ada’yı bir baştan diğer başa yürüdükçe daha çok insanla biraraya geldikçe, daha çok tecrübe kazanacaklarını ve bu tecrübelerden daha çok Kıbrıslı’nın yararlanmasını sağlayabileceklerini söyledi.
Georges, Ada’da dostça yaşamanın mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.
EYLEM: “BÖLÜNMÜŞ BİR ÜLKENİN YENİDEN BİRLEŞMESİ İÇİN…”
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, bölünmüş bir ülkenin yeniden birleşmesi için gerçekleştirilen projenin önemine işaret ederek, çözüme ve barışa yapılan katkı için Adal ve Georges’a teşekkür etti.
FELEK: “EN FAZLA BARIŞA İHTİYAÇ OLAN DÖNEM”
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Hasan Felek, dünyada, bölgede ve Kıbrıs’ta en fazla barışa ihtiyaç olan dönemden geçildiğini söyledi.
Akdeniz’de sular ısınınca savaş rüzgârlarının estiğini kaydeden Felek, iki gencin ülkeye gelerek, Kıbrıslı Türk, Rum, Ermeni, Maronit, Latin herkesin Ada’da barış içinde yaşamaya ve barışa ne kadar ihtiyacı olduğunu gösterdiğini kaydetti.
Bu emeğe saygı duyduklarını belirten Felek, Sendikal Platform olarak bundan sonra atacakları adımlarda gönülden destek vereceklerini ifade etti.
CENKLER: “SORUNUN KAYNAĞI EMPERYALİST GÜÇLER”
Boran Kültür Merkezi adına konuşan Ahmet Cenkler ise Kıbrıs’ta yaşanan sorunun kaynağının emperyalist güçler olduğunu, yürüyüşün hem bir onur hem de bir bedel olduğunu kaydetti.
Cenkler, barış mücadelesinde bir kişi olarak konuştuğunu ifade ederek “Keşke iki halk birleşmiş olsaydık da bu tür yürüyüşler, eylemler yapmak zorunda kalmasaydık” ifadelerini kullandı.
Cenkler, barışın inşası için her şeyin halkların elinde olduğu görüşünü belirtti.
5 NİSAN’DA AFRODİT KAYALARINDA SON BULACAK…

Yalçın Adal ve Stavros Georges, 21 Mart’ta Karpaz’dan başladıkları ve Kuzey’deki bölümünü tamamladıkları yürüyüşlerini yarından itibaren Güney Kıbrıs’ta sürdürecek.

1 Nisan’da yurt dışından gelecek eşlerinin de katılımıyla yürüyüşe devam edecek Adal ve Georges, 5 Nisan’da Afrodit Kayalıklarında yürüyüşü tamamlamış olacak.
Adal ve Georges bugün saat 16.00’da Lefkoşa’da ara bölgede basın toplantısı da düzenleyecek.

Anahtar Kelimeler:
Yalçın AdalStavros GeorgesSelma Eylem
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