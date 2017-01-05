BARIŞ İÇİN DAYANIŞMA VAKFI LİDERLERE DESTEK BELİRTTİ

Barış İçin Dayanışma Vakfı, Cenevre Zirvesi’nin önemli olduğunu belirterek, liderlerin çabalarına destek belirtti.

Barış İçin Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necdet Cengaver, Kıbrıs sorunu ve Cenevre Zirvesi’ne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İsviçre’nin Cenevre kentinde başlayacak görüşme ve beşli zirvenin Kıbrıs’ta yaşayan toplumlar, bölge ve dünya barışı için önem arz ettiğini belirten Cengaver, güvenlik ve garantilerin her iki toplum ve liderleri tarafından hassas bir şekilde değerlendirildiğini kaydetti.

Cengaver, açıklamasında, “Bu bağlamda Vakfımız Kıbrıs Türk toplumunun hassasiyetlerinin dikkate alınacağı ve aynı şekilde Kıbrıs Rum toplumunun da kabul edebileceği ortak bir uzlaşı noktasına varılabilmesinin mümkün olduğuna inanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Cenevre, her iki liderin bugüne kadar gösterdikleri çabayı zirvede de devam ettirmelerine destek verdiklerini kaydeden Cengaver, “Bu bağlamda bölgemizde ve dünya genelinde farklı etnik gruplar ve uygarlıklar arasında yaşanan çatışmaların durmasına, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözümün bulunmasının emsal teşkil ederek, katkı yapabileceğini düşünmekteyiz” dedi.

Cenevre Zirvesi’nde güvenlik ve garantiler dahil Kıbrıs sorununu oluşturan konuların tümünde ortak bir noktaya gelinmesi arzusunda olduklarını belirten Cengaver, zirvenin ardından anlaşma taslağının detaylandırılmasına ilişkin yapılacak çalışmalara da kesintisiz destek vereceklerini ifade etti.