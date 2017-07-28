Barış Harekatı’nın Sancak Gemisi Ertuğrul’un Müze Yapılması İçin Meclis Başkanı Siber’den Destek Talep Edildi

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın deniz kısmının yönetildiği sancak gemisi TCG Ertuğrul’un Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı’na getirilerek müzeye dönüştürülmesini isteyen ve bu amaçla bir platform oluşturan örgütler, bugün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’den de destek talep etti.

MECLİS BAŞKANI SİBER, ERENKÖY MÜCAHİTLER CEMİYETİ, TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ, ALSANCAK BELEDİYE BAŞKANI VE BAZI EMEKLİ ASKERLERİ KABUL ETTİ

ERENKÖY MÜCAHİTLER CEMİYETİ BAŞKANI ARIKAN, ERTUĞRUL GEMİSİNİN YAVUZ ÇIKARMA PLAJI’NA GETİRİLİP MÜZE YAPILMASI İÇİN SİBER’DEN DESTEK İSTEDİ

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın deniz kısmının yönetildiği sancak gemisi TCG Ertuğrul’un Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı’na getirilerek müzeye dönüştürülmesini isteyen ve bu amaçla bir platform oluşturan örgütler, bugün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’den de destek talep etti.

Meclis Başkanı Siber, Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan başkanlığında, TMT Mücahitler Derneği temsilcileri, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bazı eski kaptan ve askerlerin de yer aldığı heyeti kabul etti.

Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan ziyarette yaptığı konuşmada, bir süre önce konu hakkında Meclis Başkanı Siber’e bir yazı gönderdiklerini anımsatarak, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve sancak gemisinin müzeye dönüştürülmesi konusunda bir de platform oluşturduklarını anlattı.

Bu konuda kendilerini destekleyen birçok grup olduğunu, söz konusu geminin müze haline getirilebilmesi için anavatan Türkiye yetkilileriyle de gerekli görüşmelerin yapıldığını vurgulayan Arkıkan, bundan cesaret alarak, Türkiye’nin verdiği destekten daha fazlasını istemek amacıyla Siber’i ziyaret ettiklerini kaydetti.

Ancak Yavuz Çıkarma Plajı’nın başka birine verilmesiyle ilgili bir sorun olduğunu dile getiren Arıkan, bu konuda Meclis Siber’in yaptığı girişimler hakkında bilgi istedi.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber de, ülkeyi sevmenin; kişilerin ülke için neler yapıldığı, nelere katkı koyduğu, ülke ve halk yararına ne derece pozitif katkı yaptığı ile bağlantılı olduğuna işaret ederek, “Sizin de bir sivil toplum duyarlılığı gösteriyor olmanız ve buranın tarihi önemine has bir çalışmaya destek istemek için gelmeniz beni mutlu etti” dedi.

“MECLİS SİT ALANI OLMASI KARARI ALDI, HÜKÜMETE ATTIĞI ADIMI GERİ ÇEKMESİ GEREKTİĞİ BİLDİRİLDİ”

Meclis’in Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi tarafından, Yavuz Çıkarma Plajı ve bölgesinin tarihi sit alanı olması konusunda karar alındığını anlatan Siber, ilgili hükümet ve bakana alınan karar konusunda yazı yazılarak bilgi verildiğini ve atılan adımın (kiralanması kararının) geri çekilmesi gerektiğinin bildirdiğini anlattı.

“SÖZLÜ TEYİT ALDIM”

Çıkarma gemisinin müze olarak sergilenmesi konusunda, ilgili olan Turizm ve Çevre Bakanlığı ile görüştüğünü ifade eden Siber, yetkililerden bu yönde girişimler yapılacağı konusunda sözlü teyit aldığını belirtti.

Konuda hakkında henüz hükümetten resmi bir cevap alamadıklarını söyleyen Siber, belleğini yitiren toplumların geleceğinin parlak olmayacağını, bu sebeple toplumların değerlerine sahip çıkmasının önemine işaret etti.

Konu hakkında toplumsal bir konsensüs olduğunu ifade eden Siber, konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

TCG ERTUĞRUL

TAK muhabirinin Barış Harekatı’na katılan askerlerden biri olarak platformda da yer alan gazeteci Mesut Günsev’den aldığı bilgiye göre, TCG Ertuğrul, 1974 Barış Harekatı’nın ana gemisiydi ve harekatın deniz kısmı bu gemiden yönetildi.

Kıbrıs’a ilk adımı atan amfibi deniz piyade alayı, TCG Ertuğrul ile Kıbrıs açıklarına geldi ve halatlardan küçük botlara inerek 20 Temmuz şafağında sahile çıktı.

20 Temmuz sabahı Kıbrıs’a çıkan Ertuğrul gemisi daha sonra gazi unvanını aldı. Geçtiğimiz aylarda emekliye ayrılan gemi sökülmek üzere İzmir Aliağa tesislerine çekildi.

Emekli asker ve gazeteci Mesut Günsev, geminin Çıkarma Plajı’nda müzeye dönüştürülmesini isteyen platformlarının girişiminden sonra Türkiye ve Deniz Kuvvetleri makamlarının bu isteğe sıcak baktıklarını duyurduğunu ve KKTC makamlarının gerekli prosedürü tamamlamasını beklediklerini söyledi.