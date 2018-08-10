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Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 44. yıldönümü…

Gazimağusa, Lefke ve Serdarlı’nın kurtuluşu kutlanacak

Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 44. yıldönümü…

Gazimağusa, Lefke ve Serdarlı’nın kurtuluşu kutlanacak

10 Ağustos 2018 Cuma 11:34
Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 44. yıldönümü…

MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR İLE TAŞKENT ŞEHİTLERİ ANILACAK

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci safhasında kurtarılan Gazimağusa, Serdarlı ve Lefke’nin kurtuluşu törenlerle kutlanacak. Muratağa-Sandallar ve Atlılar ile Taşkent Şehitleri anılacak.

MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILACAK
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri 14 Ağustos Salı günü anılacak. Saat 15.30’da Muratağa Camii’nde mevlit okutulacak.
Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki tören saat 17.00’de protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve atışının adından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.
Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır’ın konuşmasının ardından, şiir okunacak.
Tören, şehitler için dua okunması ve şehitlik ziyareti ile tamamlanacak.
Atlılar Şehitliği’nde yer alacak tören ise saat 17.45’te başlayacak. Törende, şehitliğe çelenkler sunulacak, saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.
SERDARLI’NIN KURTULUŞ TÖRENİ
Serdarlı’nın kurtuluşunun 44. yıldönümü kutlamaları da 14 Ağustos Salı günü 19.00’da Serdarlı Atatürk büstü önünde yer alacak.
Protokol sırasına göre çelenklerin büste konulması ile başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’ın konuşması, şiirlerin okunması ve tören geçişiyle son bulacak. Törende, Serdarlı Belediyesi Halk Dansları ekibi de gösteri yapacak.
GAZİMAĞUSA’NIN KURTULUŞU
Gazimağusa’nın kurtuluşunun 44. yıldönümü dolayısıyla 15 Ağustos Çarşamba günü, Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlenecek.
İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.30’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması gerçekleştirilecek. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.
İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören, halkın bayramının kutlamasıyla saat 18.00’de başlayacak.
İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Gazimağusa 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan bir piyade yüzbaşı konuşma yapacak.
Şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi yapılacak.
TAŞKENT ŞEHİTLERİ ANILACAK
Taşkent şehitleri 15 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00’de Taşkent Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.
Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak tören, konuşmalar ve şiir okunmasıyla devam edecek.
Törenin ardından, Taşkent Şehitler Müzesi ziyaret edilecek, Taşkent Şehitler Camii’nde saat 20.00’de mevlit okunacak.
LEFKE’DE 2 TÖREN
Lefke’de şehitleri anma töreni, 16 Ağustos Perşembe günü saat 08.30’da Kemal Özalper Şehitliği’nde yer alacak.
Lefke’nin kurtuluşu ise, saat 18.00’de Atatürk anıtı önünde düzenlenecek törenle kutlanacak.
 

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Son Güncelleme: 10.08.2018 15:04
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