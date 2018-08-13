banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89478
ALTIN
269.751
DOLAR
7.0058
STERLİN
8.3869
EURO
7.9726
Bankalarımız sapasağlam
BANKALARIMIZ SAPASAĞLAM
Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
BAKANLAR KURULU TOPLANTISI BAŞLADI
Girne'de intihar eden kişinin kimliği tespit edildi
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Çakıcı: “Toplu iflaslar yaşanacak...”
ÇAKICI: “TOPLU İFLASLAR YAŞANACAK..''
banner282

Barış Harekatı’nın İkinci Aşamasının 44. Yıldönümü… Gazimağusa, Lefke Ve Serdarlı’nın Kurtuluşu Kutlanacak

YARIN MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR İLE TAŞKENT ŞEHİTLERİ ANILACAK

Barış Harekatı’nın İkinci Aşamasının 44. Yıldönümü… Gazimağusa, Lefke Ve Serdarlı’nın Kurtuluşu Kutlanacak

YARIN MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR İLE TAŞKENT ŞEHİTLERİ ANILACAK

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:13
Barış Harekatı’nın İkinci Aşamasının 44. Yıldönümü… Gazimağusa, Lefke Ve Serdarlı’nın Kurtuluşu Kutlanacak


YARIN MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR İLE TAŞKENT ŞEHİTLERİ ANILACAK
 Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci safhasında kurtarılan Gazimağusa, Serdarlı ve Lefke’nin kurtuluşu törenlerle kutlanacak. Muratağa-Sandallar ve Atlılar ile Taşkent Şehitleri anılacak.
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILACAK
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri yarın anılacak. Saat 15.30’da Muratağa Camii’nde mevlit okutulacak.
Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki tören saat 17.00’de protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve atışının adından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.
Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır’ın konuşmasının ardından, şiir okunacak.
Tören, şehitler için dua okunması ve şehitlik ziyareti ile tamamlanacak.
Atlılar Şehitliği’nde yer alacak tören ise saat 17.45’te başlayacak. Törende, şehitliğe çelenkler sunulacak, saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.
SERDARLI’NIN KURTULUŞ TÖRENİ YARIN
Serdarlı’nın kurtuluşunun 44. yıldönümü kutlamaları da yarın 19.00’da Serdarlı Atatürk büstü önünde yer alacak.
Protokol sırasına göre çelenklerin büste konulması ile başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’ın konuşması, şiirlerin okunması ve tören geçişiyle son bulacak. Törende, Serdarlı Belediyesi Halk Dansları ekibi de gösteri yapacak.
HASPOLAT ŞEHİTLERİ YARIN ANILACAK
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği Barış Harekatı’nın ikinci aşamasında Şehit olan 15 kişi yarın saat 09.30’da Haspolat Şehitler Anıtı’nda düzenlenecek törenle anılacak.
Çelenklerin anıta sunulması ile başlayacak tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra konuşmalarla son bulacak.
GAZİMAĞUSA’NIN KURTULUŞU
Gazimağusa’nın kurtuluşunun 44. yıldönümü dolayısıyla 15 Ağustos Çarşamba günü, Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlenecek.
İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.30’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması gerçekleştirilecek. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.
İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören, halkın bayramının kutlamasıyla saat 18.00’de başlayacak.
İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Gazimağusa 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan bir piyade yüzbaşı konuşma yapacak.
Şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi yapılacak.
TAŞKENT ŞEHİTLERİ ANILACAK
Taşkent şehitleri 15 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00’de Taşkent Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.
Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak tören, konuşmalar ve şiir okunmasıyla devam edecek.
Törenin ardından, Taşkent Şehitler Müzesi ziyaret edilecek, Taşkent Şehitler Camii’nde saat 20.00’de mevlit okunacak.
LEFKE’DE 2 TÖREN
Lefke’de şehitleri anma töreni, 16 Ağustos Perşembe günü saat 08.30’da Kemal Özalper Şehitliği’nde yer alacak.
Lefke’nin kurtuluşu ise, saat 18.00’de Atatürk anıtı önünde düzenlenecek törenle kutlanacak.
 

banner288
Son Güncelleme: 13.08.2018 13:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazı Kazanlar Satışa Çıktı!
Kazı Kazanlar Satışa Çıktı!
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Nusaybin’den Gelen Çocukları Kabul Etti!
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Nusaybin’den Gelen Çocukları Kabul Etti!
Obezite Araştırması Sonuçları Açıklandı!
Obezite Araştırması Sonuçları Açıklandı!
Kanser Araştırma Vakfı, Kurban Bağışı İçin Çağrıda Bulundu!
Kanser Araştırma Vakfı, Kurban Bağışı İçin Çağrıda Bulundu!
Güzelyurt Bölgesinde Zeytin Hasadı Bugün, Harnup 20 Ağustos…
Güzelyurt Bölgesinde Zeytin Hasadı Bugün, Harnup 20 Ağustos…
Trafik Denetimleri... 6 Bin 423 Araç Kontrol Edildi, 638 Sürücüye Ceza Kesildi
Trafik Denetimleri... 6 Bin 423 Araç Kontrol Edildi, 638 Sürücüye Ceza Kesildi
Armatörler Birliği, Liman Hizmetleri Ve İşçi Ücretlerinin TL’ye Döndürülmesini İstedi
Armatörler Birliği, Liman Hizmetleri Ve İşçi Ücretlerinin TL’ye Döndürülmesini İstedi
Polisiye Haberler…
Polisiye Haberler…
Konuşma Ve İşitme Engelliler Sadece Engelliler Haftası'nda Hatırlanmak İstemiyor...
Konuşma Ve İşitme Engelliler Sadece Engelliler Haftası'nda Hatırlanmak İstemiyor...
Tuğgeneral Erdal Şener, Özçınar’a Veda Etti!
Tuğgeneral Erdal Şener, Özçınar’a Veda Etti!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim