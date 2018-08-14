Barış Harekatı’nın İkinci Aşaması… MDP: “Devlete Sahip Çıkıp, Türk Askerinin Varlığına Müteşekkir Olacağız”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklamada, “Esaret altında bulunan Türk köy ve kasabalarını özgürlüğe kavuşturan, Adamızdaki barışın kesin olarak tesisini sağlayan, harekat sırasında hayatını kaybeden Mehmetçik, Mücahit ve vatandaşlarımızı minnet ve rahmetle anıyoruz” denildi.

Muratağa, Sandallar, Atlılar ve Taşkent’teki toplu katliamlarda şehit düşenlerin unutulmayacağı vurgulanan açıklamada,”Silahsız ve savunmasız insanlarımızı hunharca katleden Rum ve Yunan askerlerini lanetlerken, bu acıların yeniden yaşanmaması için devletimize sahip çıkmayı bilecek ve Türk askerinin varlığına her daim müteşekkir olacağız” ifadeleri yer aldı.

