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27 Ocak 2017 Cuma 06:30

Barış Gücü Hakkında Flaş Gelişme

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) İngiltere tarafından konuya ilişkin sunulan karar tasarısı, oybirliğiyle kabul edildi.&nbsp;Kararda, müzakerelerde gelinen nokta ve tarafların yaklaşımından memnuniyet duyulduğu ancak Barış Gücü’nün 31 Ocak'ta bitecek görev süresinin uzatılmasının yararlı olacağı vurgulandı.

Barış Gücü Hakkında Flaş Gelişme
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KARARDA, KIBRIS’TAKİ LİDERLERİN KAMUOYUNA YAPICI MESAJLAR VERMELERİ VE TOPLUMLARI UZLAŞMAYA HAZIRLAMALARI İSTENDİ

 Kıbrıs'taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) İngiltere tarafından konuya ilişkin sunulan karar tasarısı, oybirliğiyle kabul edildi.

MÜZAKERELERDE GELİNEN NOKTADAN MEMNUNİYET

Kararda, müzakerelerde gelinen nokta ve tarafların yaklaşımından memnuniyet duyulduğu ancak Barış Gücü’nün 31 Ocak'ta bitecek görev süresinin uzatılmasının yararlı olacağı vurgulandı.

DAHA FAZLA ÇABA ÇAĞRISI

Taraflara mevcut fırsatı en iyi şekilde kullanmaları ve temel meselelerin çözümü için daha fazla çaba harcamaları çağrısı yapılan kararda, liderlerden kamuoyuna yapıcı mesajlar vermeleri ve toplumları uzlaşmaya hazırlamaları istendi.

Yeşilhat’taki mayınların temizlenmesi konusunda görevlilere giriş izni verilmesi çağrısında da bulunulan kararda, UNFICYP'nin görev süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

EN UZUN GÖREV

Kıbrıs'taki olayların ardından 1964 yılında BM Güvenlik Konseyi kararıyla oluşturulan UNFICYP, BM'nin en uzun süre görev yapan barış gücü operasyonlarından birisi konumunda.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, hafta başında BMGK'ya brifing verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerdeki ivmenin devam ettiğini ancak temel sorunların çözümünde hâLâ sıkıntılar bulunduğunu belirtmişti.

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