BARDAĞA BOŞALTTI, GÖRDÜĞÜNE ŞOK OLDU!

İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?

Vatandaşın içmek için bardağa boşalttığı meyve suyunun içinden çıkan küf parçası yok artık dedirttiBir vatandaşın içmek için bardağa boşalttığı meyve suyunun içinden çıkan küf herkesi şoke etti.Cappy marka elma suyunun ambalajlı paketi içerisinde oluşan küf parçasının bardağa boşaltılma esnasında paket içerisinden bardağa düşmesi vatandaşı da şaşkına çevirdi.Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan vatandaş, şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Bir daha kimse bu markayı tüketmesin” diyerek, insan sağlığının ne kadar hafife alındığına isyan etti.Yeni Bakış