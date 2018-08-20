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Barcelona'dan bayram tebriği

Barcelona'da tatilde olan içişleri bakanı Ayşegül Baybars Kadri Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yolladı.

Barcelona'dan bayram tebriği

Barcelona'da tatilde olan içişleri bakanı Ayşegül Baybars Kadri Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yolladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:34
Barcelona'dan bayram tebriği

“TRAFİK KAZALARI SEBEBİYLE BAYRAM SEVİNCİ VE HUZURU KAÇMASIN... HERKES DİKKATLİ OLSUN”
 

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kurban Bayramı’nda trafik kazaları sebebiyle bayram sevincinin ve huzurun kaçmaması için herkesin dikkatli olmasını, yol güvenliğine ve emniyet kemeri takmaya önem verilmesini istedi.
Baybars, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Bakan Baybars mesajında “Başta toplumumuzun olmak üzere tüm dünyanın barışa, huzura en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz” diyerek temel felsefesi, “insana yardım” olan bu bayramın herkesi bir araya getirmesini diledi.
Baybars, ülkedeki kara bulutların dağılacağı mutlu, hak ve adaletle yönetilen, refah seviyesi ve insani yönü artan bir ülkeye evrilmeye devam etmelerinin en büyük arzusu olduğunu ifade etti.
“Ülkemizde, halk olmanın bütün unsurları gereği toplumun her kesimi, sosyal statü veya etnik köken farkı gözetmeksizin Kurban Bayramı’nın yardım ve beraberlik ikliminde buluşacak ve topraklar üzerinde bir arada, barış ve huzur içinde yaşıyor olabilmenin kıymetini yeniden hatırımızda tutmak mümkün olacak” diyen Baybars, trafikle ilgili de mesaj verdi.
Bakan Baybars, bayram boyunca, trafik kazaları sebebiyle bayram sevincinin ve huzurun kaçmaması, güvenli, mutlu ve bayram tadında bir bayram geçirilmesi için trafikte asıl güvenliğin herkesin dikkati olduğunu hatırlattı; yol güvenliğine ve emniyet kemerine önem verilmesini istedi.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Başta aile büyüklerini kaybetmişlerin, yakınları uzakta olanların, geride elini öpüp ziyaret edeni olamayan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm halkımızın huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmesini temenni ederim” ifadelerine yer verdi.
 

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Son Güncelleme: 20.08.2018 22:47
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