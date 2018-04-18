Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110141
ALTIN
176.758
DOLAR
4.0582
STERLİN
5.7744
EURO
5.0264
Cinayete müebbet hapis
CİNAYETE MÜEBBET HAPİS
İki kişiyi darp ettiler
İKİ KİŞİYİ DARP ETTİLER
Çalıştığı iş yerinden 16,868 TL çaldı
ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN 16,868 TL...
Ani Ölüm
ANİ ÖLÜM
banner256
Flaş Haber
Cinayete müebbet hapis
Kapat

Barbaros Şansal’la İlgili Sınır Dışı Kararına İçişleri Bakanlığı’ndan İptal

BAYBARS: “KARAR HUKUKA AYKIRIYDI”

Barbaros Şansal’la İlgili Sınır Dışı Kararına İçişleri Bakanlığı’ndan İptal

BAYBARS: “KARAR HUKUKA AYKIRIYDI”

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:39
Barbaros Şansal’la İlgili Sınır Dışı Kararına İçişleri Bakanlığı’ndan İptal
banner238

BAYBARS: “KARAR HUKUKA AYKIRIYDI”
“ŞANSAL ÜLKEYE İSTEDİĞİ ZAMAN TURİST OLARAK GİREBİLİR”
Lefkoşa, 18 Nisan 18 : İçişleri Bakanlığı, turist olarak bulunduğu KKTC’den 2 Ocak 2017’de sınır dışı edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı modacı Barbaros Şansal ile ilgili kararı iptal etti.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sınır dışı kararının hukuka aykırı bulunduğundan geri alındığını, Şansal’ın ülkeye istediği zaman turist olarak girebileceğini belirtti.
TAK muhabirinin sorusu üzerine konuyla ilgili açıklama yapan Baybars, iptal kararının geçtiğimiz günlerde alındığını belirtti.
Süreçle ilgili hatırlatmada da bulunan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bir gram uyuşturucu bulundurma suçundan 2015 yılında bir ay hapis cezasına çarptırılan Barbaros Şansal için dönemin İçişleri Bakanı’nın sınır dışı kararı vermediğini söyledi.
“GÖREVE GELDİĞİMDE DAVA SÜRÜYORDU”
Baybars, “2017’deki yönetim, herhangi bir yeni suç yokken, 2015’teki suçuna dayanarak Barbaros Şansal’la ilgili karar verdi ve Şansal 2 Ocak 2017’de KKTC’den sınır dışı edildi” dedi.
Şansal’ın sınır dışı kararının hatalı olduğuyla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde dava açtığını da belirten İçişleri Bakanı Baybars, göreve geldiği dönemde bu davanın sürdüğünü aktardı.
Hukukçularla dosyayı incelediklerini ifade eden Baybars, 2 Ocak 2017’de verilen kararın hukuka aykırı olduğunu tespit ettiklerini ve kararı geri aldıklarını, iptal ettiklerini aktardı.
“KONUSUZ KALAN DAVA GERİ ÇEKİLDİ”
Barbaros Şansal’ın davasının bugün duruşması olduğunu, davaya İçişleri Bakanlığı hukukçusu ile Şansal’ın avukatının katıldığını söyleyen Ayşegül Baybars, sınır dışı kararının iptali nedeniyle davanın konusuz kaldığını ve geri çekildiğini aktardı.
Baybars, mahkemenin İçişleri Bakanlığı aleyhine bir masrafa hükmetmediğini de belirtti.
(RÇ/ŞEB)
Haber: Rahme Çiftçioğlu


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayete müebbet hapis
Cinayete müebbet hapis
Kaza ucuz atlatıldı!
Kaza ucuz atlatıldı!
Erdoğan açıkladı: Türkiye erken seçime gidiyor!
Erdoğan açıkladı: Türkiye erken seçime gidiyor!
Mehmetçik Belediyesi İle Dev-iş Arasında Tis İmzalandı
Mehmetçik Belediyesi İle Dev-iş Arasında Tis İmzalandı
Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Atış Alanında Topçu Atışları Yapılacağını Duyurdu
Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Atış Alanında Topçu Atışları Yapılacağını Duyurdu
Cumartesi Günü Yer Yer Yağmur Bekleniyor
Cumartesi Günü Yer Yer Yağmur Bekleniyor
Yarın Elektrik Kesintisi Var
Yarın Elektrik Kesintisi Var
Ltb Beyaz Yasemin Projesi’nin 5. Dönemi Başladı
Ltb Beyaz Yasemin Projesi’nin 5. Dönemi Başladı
Çevre Koruma Dairesi’nin ‘bir Fidan Da Sen Dik’ Etkinliğinin İlki Lefke’de Yapıldı
Çevre Koruma Dairesi’nin ‘bir Fidan Da Sen Dik’ Etkinliğinin İlki Lefke’de Yapıldı
Çavuşoğlu Cuma Günü Adaya Geliyor
Çavuşoğlu Cuma Günü Adaya Geliyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim