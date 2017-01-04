KTGB Yönetim Kurulu, Barbaros Şansal’ın sınırdışı edilmesi konusunu değerlendirerek, bir dizi karar üretti.





BARBAROS ŞANSAL ’IN SINIR DIŞI EDİLMESİ

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Barbaros Sansal’ın sınır dışı edilmesi olayında birlik üyesi olsun ya da olmasın, söz konusu sınır dışı olayında aktif biçimde ifade ve tavırları tespit edilen gazetecilerin, birlik yönetim kurulu tarafından Medya Etik Kurulu’na havale edilmesi kararı aldı.

Öte yandan sınır dışı olayında, fiilen kışkırtma, hedef gösterme gibi ifade veya tavır içerisine giren gazeteciler arasında yer alan birlik üyesi varsa, bu kişilerin birlik tüzüğüne aykırı davranmaktan üyeliklerinin gözden geçirilmesi istemiyle Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verildi.

KTGB Yönetim Kurulu, Barbaros Şansal’ın sınırdışı edilmesi konusunu değerlendirerek, bir dizi karar üretti.

Birlik alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Birliğin aldığı kararlar şöyle;

“Yaşanan sınır dışı olayı, düşünce ve anlatım özgürlüğüne ciddi bir darbedir ve aynı zamanda bağımsız yargı organları by-pass edilmek suretiyle, yürütme organı tarafından yargısız infaz yapıldığı ortadadır.

Demokratik yaşamın vazgeçilmesi olan özgürlükler konusunda yürütmenin keyfi kararlar alması, basın özgürlüğü dâhil her türlü insan hak ve özgürlüğünün tehdit altında olduğu algısı yaratmaktadır.

Sınır dışı olayında bazı basın mensuplarının, hangi mecrada olursa olsun, nefret suçu teşkil eden hedef gösterme ve benzeri ifade ve tavırlar içerisinde olması, gazetecilik mesleği ve onuruyla bağdaşmamaktadır.

KTGB YK, bir yandan ülkemizde demokrasiye, özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne zarar verecek her türlü idari ve siyasi tasarrufa karşı toplumun diğer duyarlı güçleriyle birlikte hareket ederken, gazetecilik mesleği ve onuruna gölge düşüren her tür harekete karşı da gereğini yapmakta kararlıdır.

KTGB Yönetim Kurulu, gerek Medya Etik Kurulu’nun gerekse Onur Kurulu’nun vereceği kararların takibini yaparak, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edecektir.”