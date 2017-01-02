Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Ocak 2017 Pazartesi 14:42

BARBAROS ŞANSAL’A BÜYÜK ŞOK

BARBAROS ŞANSAL'A BÜYÜK ŞOK
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
BARBAROS ŞANSAL’A BÜYÜK ŞOK
KKTC İçişleri Bakanlığı modacı Barbaros Şansal'ın yakalanarak sınır dışı edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yılbaşı tatili için KKTC'ye gelen modacı Barbaros Şansal, Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı. KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal’ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Şansal’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Elverişsiz hava şartları nedeniyle Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilme işlemi ertelenirken, ünlü modacının hafta içerisinde sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, imza toplayan yüzlerce vatandaş Şansal hakkında suç duyurusunda bulundu.



 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine Trafik Kazası Yine Trafik Kazası
Barbaros Şansal Uçakta Darp Edildi Barbaros Şansal Uçakta Darp Edildi
Dürüst: “Çalışmalara Hava Koşullarının Müsait Olması İle Birlikte Hız Verilecek” Dürüst: “Çalışmalara Hava Koşullarının Müsait...
EMRE ÖZSİN GAÜ ÇETİNKAYA’YADA EMRE ÖZSİN GAÜ ÇETİNKAYA’YADA
Teröristin Ayağında Dikkat Çeken Detay! Teröristin Ayağında Dikkat Çeken Detay!
GİRNE KORDONBOYU PROJESİ İÇİN 10 OCAK’TA HALKA AÇIK DANIŞMA TOPLANTISI DÜZENLENİYOR GİRNE KORDONBOYU PROJESİ İÇİN 10 OCAK’TA HALKA...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Yine Trafik Kazası

Haberi Oku