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02 Ocak 2017 Pazartesi 18:42

Barbaros Şansal Uçakta Darp Edildi

Barbaros Şansal Uçakta Darp Edildi
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Barbaros Şansal Uçakta Darp Edildi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Türkiye'ye hakaret ettiği gerekçesiyle KKTC'den ihraç edilen Barbaros Şansal, uçaktaki yolcular tarafından darp edildi.

Güvenilir kaynaklardan öğrenildiğine göre, Şansal'ı İstanbul'a varıldığında olası bir saldırıya karşı uçaktan indirilmemesi için pilota talimat verildi.

Uçakta bulunan vatandaşlar Barbaros Şansal'a laf atmaları ve Şansal'ın da onlara karşılık vermesi üzerine uçakta arbede yaşandı.. Hostesler araya girerek kavga yatıştırıldı.

Şansal, tutuklu olmadığı için yanına polis bulundurulmuyor.


Bilindiği gibi uçakta kavgaya neden olan kişinin uçaktan indirilmesi gerekiyor. Ancak Şansal'ın ihraç kararından dolayı uçaktan indirilmeyerek İstanbul'a götürülmesi talimatı bulunuyor.


Haberal Kıbrıslı



 
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KktcUçakDarpBARBAROS ŞANSAL
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