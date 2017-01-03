Aktivistlerin mücadele ağı Dayanışma, Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilmesi olayının, ülkenin insan hak ve özgürlükleri bakımından ciddi bir tehdit altında olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu ileri sürdü.





BARBAROS ŞANSAL 'IN SINIR DIŞI EDİLMESİ

Aktivistlerin mücadele ağı Dayanışma, Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilmesi olayının, ülkenin insan hak ve özgürlükleri bakımından ciddi bir tehdit altında olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Dayanışma yaptığı yazılı açıklamada, olayın sadece Barbaros Şansal ile ilgili olmadığını savunarak, “olay, bir kişinin düşüncelerini ifade etmesi sonucunda o kişinin linç edilmesine göz yummak ve ifade özgürlüğünü elinden almaktır” dedi.

Dayanışma, insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan, bu özgürlükleri yeşertmeye çalışan, ülkenin geleceğini düşünen tüm bireylere, yaşananlara sessiz kalmamayı tercih eden, gerçekten ve samimiyetle insan hak ve özgürlüklerini, emeği, toplumsal dayanışmayı savunan yapılarda örgütlenme çağrısında bulundu.

Dayanışma, “insan hak ve özgürlüklerini savunmak ve korumak, yalnızlaşmamak için örgütlenmekten başka çaremiz kalmamıştır” dedi.