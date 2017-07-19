Baraka Yaz Kursları Çocuk Şenliğiyle Sona Eriyor

Baraka Kültür Merkezi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen “Baraka Yaz Kursları” cumartesi, final şenliği ile sona erecek.

Lefkoşa, 19 Temmuz 17 : Baraka Kültür Merkezi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen “Baraka Yaz Kursları” cumartesi, final şenliği ile sona erecek.

Baraka Kültür Merkezinden verilen bilgiye göre, 7-11 yaş arası çocuklar için düzenlenen yaz kurslarına bu yıl yaklaşık 30 çocuk katıldı.

Kurslar boyunca birçoğu ilkokul öğretmeni olan gönüllü eğitmenler tarafından çocuklara yönelik İngilizce, satranç, müzik, halk dansları, Kıbrıs kültürü, tiyatro, resim, hayvan sevgisi, insanın evrimi gibi dersler verildi.

Kursların tamamlanacağı 22 Temmuz Cumartesi akşamı çocukların kurslarda öğrendiklerini sergileyebilecekleri; müzik, tiyatro ve dans gösterilerinin yer alacağı “Kurs Sonu Şenliği” düzenlenecek.

Baraka Kültür Merkezi lokalinde saat 19.00’da gerçekleşecek şenliğe tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

(RU/ÖK)