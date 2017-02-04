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04 Şubat 2017 Cumartesi 12:40

Baraka: “toplumsal Muhalefet Sınıfta Kaldı”

Baraka, son günlerde ortaya atılan çocuk istismarı iddiaları karşısında, toplumsal muhalefetin suçun tanımını yapmaktan öte bir yaklaşım sergileyemeyerek, sınıfta kaldığını savundu.

Baraka: 'toplumsal Muhalefet Sınıfta Kaldı”
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Lefkoşa, 4 Şubat 17 (.): Baraka, son günlerde ortaya atılan çocuk istismarı iddiaları karşısında, toplumsal muhalefetin suçun tanımını yapmaktan öte bir yaklaşım sergileyemeyerek, sınıfta kaldığını savundu.

Baraka Kültür'den yapılan  yazılı açıklamada, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin, çocuklara gönüllü eğitim veren bir kişi olduğu iddialarının giderek güçlendiğine, bu iddialar doğruysa bu kişi ile bir şekilde bağlantısı olan oluşumlar ve eğitim verdiği söylenen kurumun açıklama yapmakla yükümlü olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Çocuk istismarı iddialarının merkezinde bir dini vakıf veya bir göçmen bulunsaydı konuya en sert tepkiyi gösterecek kesimler, maalesef bu süreçte ya sessiz kalarak, ya da çocuk istismarının tanımını yapmakla yetinerek sınıfta kalmıştır" ifadelerine yer verildi.

Çocuk istismarının, insani ve etik anlamda hiçbir şekilde kabul edilemez, savunulamaz bir suç olduğu, cinsel yönelimi farketmeksizin herhangi bir kişinin işleyebileceği bu suçun  yargılanması ve cezasız bırakılmaması gerektiği kaydedildi.

(YIL/HA)

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