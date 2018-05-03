Baraka’nın En Uzun Soluklu Etkinliği İzle-tartış’ta “parada” Gösterilecek

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 : Baraka’nın en uzun soluklu etkinliği olan İzle-Tartış, bu ay yine özel bir gösterim gerçekleştirecek.



Üç yıldır düzenlenen 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı günü kapsamındaki etkinliklere Baraka da organizatör olarak katılacağını açıkladı.



Baraka adına Pınar Piro’nun verdiği bilgiye göre, bu yıl drama atölyesi yanında, İzle-Tartış etkinliğinde LGBT hareketini konu alan “Parada” filmi gösterilecek.



Film, bir grup eşcinselin Sırbistan sokaklarında düzenlemek istedikleri yürüyüş için verdikleri mücadeleyi ve destek almak adına yardım talep ettikleri birçok kuruluştan geri çevrilirken heteroseksüel bir suçlu ve ekibinden gördükleri ilgi ve sahiplenilmeyi konu alıyor.



Film, 5 Mayıs Cumartesi 20.00’de Baraka Kültür Merkezi ‘nde gösterilecek.



5 Mayıs’taki film gösteriminin ardından, 7 Mayıs akşamı öykü yazma ve drama atölyesi, 12 Mayıs’ta da yürüyüş gerçekleştirilecek.



(RU/HÖ)





