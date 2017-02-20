Baraka Kültür Merkezi Şirinevler’de Fidan Dikti

Açıklamada etkinliğin; “sorumsuzca izin verilen taş ocaklarının dağları oyması, yangın helikopteri yerine Mercedeslere para harcanması, orman arazilerinin sermayeye peşkeş çekilmesi, av adı altında hayvan katliamına izin verilmesi ve yarınlara kök salabilmek adına mücadeleyi büyütme” amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Baraka’dan yapılan açıklamaya göre, dernek üyeleri ve doğa severlerin katıldığı etkinlikte servi ve kızılçam fidanları dikildi.