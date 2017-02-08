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08 Şubat 2017 Çarşamba 11:50

Baraka Gençlik Tiyatrosu “yasaklar” İle Şubat Ayında Seyirciyle Buluşuyor

Baraka Tiyatro Ekibi’nin liseli gönüllülerden oluşan Gençlik Tiyatrosu, 4 aylık çalışmaların ardından “Yasaklar” oyununu Şubat ayında sahneliyor.

Baraka Gençlik Tiyatrosu 'yasaklar” İle Şubat Ayında Seyirciyle Buluşuyor
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Lefkoşa, 8 Şubat 17 : Baraka Tiyatro Ekibi’nin liseli gönüllülerden oluşan Gençlik Tiyatrosu, 4 aylık çalışmaların ardından “Yasaklar” oyununu Şubat ayında sahneliyor.

Bu yıl üçüncü oyununu sahneleyecek olan Liseli Gençlik Tiyatrosu ekibi 13 kişiden oluşuyor. Bala Kabakçı, Demet Miralay, Emine Özçetiner, Halil Bolan, Ömer Karadayı, Türkü Atak ve SayraLefkonuklu’nun rol aldığı oyunun kolaylaştırıcılığını İlke Olgun, Nazen Şansal, Onur Bütüner ve Zekiye Şentürkler üstleniyor.

Baraka’dan yapılan açıklamaya göre, 15-25 Şubat tarihleri arasında Çarşamba ve Cumartesi günleri Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelenecek oyun, hem gençlerin hem de yetişkinlerin hayatlarına yerleşmiş tatlı/acı yasakları komik bir dille ele alıyor.

Oyun biletleri 5 TL olup öğrencilere ise ücretsiz olacak.
Biletler Ledra Palace ışıklarındaki Khora Kitap Cafe’den veya oyun günü kapıdan alınabilecek; Rezervasyon için 0542 888 86 18 aranabilecek.

(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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