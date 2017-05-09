Baraka’dan Tıp-iş’e Destek

Baraka Kültür Merkezi, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) eylemlerine destek belirterek, grev kırıcılığa soyunanları “halkın yüz karası” olarak niteledi.

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Baraka Kültür Merkezi, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) eylemlerine destek belirterek, grev kırıcılığa soyunanları “halkın yüz karası” olarak niteledi.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun basında yer alan “hekimlerin taleplerini destekliyoruz ancak bir günde yasa yapamayız” açıklaması, “hükümetin yeni bir yalanı” olarak nitelendi.

Kamuda çalışan hekimlerin özlük haklarını düzenleyen yasa tasarısının Tıp-İş tarafından Sağlık Bakanlığı’na sunulmasının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçtiğine işaret edilen açıklamada,

hekimlerin özlük haklarının, hekimlerin istifa etmesi ve kaliteli hizmet almak isteyen halkın özel hastaneleri tercih etmesi için iyileştirilmediği kaydedildi.

(TUĞ/GUR)