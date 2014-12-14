Baraka Tiyatro Ekibi “Cimri'nın Uşakları”nı İzmir'de Sergiledi

Baraka Tiyatro Ekibi 'Cimri'nin Uşakları' isimli oyunu 3. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nde sergiledi.

Baraka Kültür Merkezi’nden verilen bilgiye göre, 9 Eylül Üniversitesi Buca Kampüsü Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunu yüzlerce tiyatrosever izledi.

TAKSAV'ın bu yıl "Dayanışma" temasıyla düzenlediği 3. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nde Türkiye ve çeşitli ülkelerden, alternatif ve sol bir duruş sergileyen 32 tiyatro topluluğu tarafından toplam 42 gösterim gerçekleştirildi.

Baraka Tiyatro Ekibi turne süresince kendilerini misafir eden ve dayanışma gösteren TAKSAV Festival Komitesi’ne ve Kıbrıs'taki Kültür Dairesi ile kostüm dayanışmasından dolayı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'na teşekkür etti.