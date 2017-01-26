Baraka Liseli Gençlik Tiyatrosu “Yasaklar”ı Sahneleyecek

Baraka Tiyatro Ekibi Liseli Gençlik Tiyatrosu, “Yasaklar” oyununu şubat ayında sahneleyecek.

Baraka’dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncü oyununu sahneleyecek Liseli Gençlik Tiyatrosu ekibi 13 kişiden oluşuyor.

15-25 Şubat tarihleri arasında çarşamba ve cumartesi günleri Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelenecek oyun, hem gençlerin hem de yetişkinlerin hayatlarına yerleşmiş tatlı-acı yasakları komik bir dille ele alıyor.

Oyun biletleri 5 TL, öğrencilere ise ücretsiz olacak. Bilet satış noktaları ve iletişimle ilgili ayrıntılı bilgi şubat başında verilecek.