Baraka Kültür Merkezi:“Taş Olsa Çatlar, Artık Yeter”

Baraka Kültür Merkezi, “Taş olsa çatlar, yeter artık” diyerek Dikilitaş önünde basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdi.

Baraka’dan yapılan açıklamada, bu kez hükümet yerine Dikilitaş’ın muhatap alındığı belirtildi, hayatını kaybeden masum insanların ardından, yaşanan acı ve üzüntüyü giderecek hiçbir şey yapılmadığı savunularak bu eleştirildi.

“Yol güvenliğinin sağlanması için gerekli politikaları gerçekleştirmeyen gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin bu durumda payı olduğu, gözünü kâr hırsı bürümüş patronların önüne kimsenin geçmediği” savunulan açıklamada,”Yolların yatırımsızlıktan perişan olduğu ve ülke şartlarına uygun olmayan saat uygulamasında ısrar edilmesinin anlamsız olduğu” belirtildi.

Açıklamada, haftalarca hükümete yapılan çağrının Dikilitaş’a yapılarak, taleplerin bir kez daha vurgulandığı ifade edildi.