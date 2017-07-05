Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:30

Baraka Kültür Merkezi Ktös’ü Ziyaret Etti

Nazen Şansal başkanlığındaki Baraka Kültür Merkezi aktivistleri, yeni yönetimine başarılar dilemek, iş ve güç birliğinin devamını istemek amacıyla Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

Baraka Kültür Merkezi Ktös'ü Ziyaret Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Nazen Şansal başkanlığındaki Baraka Kültür Merkezi aktivistleri, yeni yönetimine başarılar dilemek, iş ve güç birliğinin devamını istemek amacıyla Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

Ziyarette KTÖS Başkanı Emel Kurtuluş Tel, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve sendika yetkilileri hazır bulundu.

Baraka Kültür Merkezi aktivisiti Nazen Şansal ziyarette yaptığı konuşmada, KTÖS’ün yeni yönetiminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Baraka Kültür Merkezi olarak, KTÖS’ün ülke için güç ve öneminin farkında olduklarını söyledi.

KTÖS’ün emek, doğa, kadın, laiklik düşmanı politikaların karşısında duracağına inançla, Baraka Kültür Merkezi ile birlik ve iş birliğinin devam etmesi temennisinde bulunan Şansal, ülkenin barış, eğitim, sağlık, dinsel gericilik gibi konularda belli dayatmalar altında olduğunu ileri sürdü.
Dayatmalar karşısında iş ve güç birliğinin önemine vurgu yapan Şansal, bunların üstesinden gelinebilmesi için solun katılım ve birliğinin önemine vurgu yaptı.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, Baraka Kültür Merkezi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaklaşık bir ay önce KTÖS’ün yeni yönetiminin belirlendiğine işaret etti.

Baraka Kültür Merkezi ile kuruldukları günden bu yana iş birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Elcil, Baraka Kültür Merkezi’nin Kıbrıs Türk siyaseti ve sosyal yaşamına yeni bir ses, soluk getirdiğini söyledi.

Baraka Kültür Merkezi ile ortak bir amaç için çalıştıklarını, barış, insan hakları, doğa, insan haklarının korunması için mücadele ettiklerini vurgulayan Elcil, birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. 

Toplumda duyarlığı arttırmak için aynı düşünen insanların birlikte hareket etmesinin önemine işaret eden Şener Elcil, Sünni İslam ve gericilik, dini istismar eden bir takım hareketlere karşı durulması için de Baraka Kültür Merkezi ile birlikte mücadele verdiklerini belirtti. 

Meclis’ten geçen Din İşleri Değişiklik Yasası konusunda da eleştirilerde bulunan Elcil, yasanın laikliği, düşünce ve inanç özgürlüğüne aykırı olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yasayı Anayasa Mahkemesi yerine Meclis’e geri göndermesini de eleştiren Elcil, kendilerinin yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini ifade etti.

Elcil, Baraka Kültür Merkezi ile ortak mücadelenin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku