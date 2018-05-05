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Baraka, “Homofobi, Transfobi Ve Bifobi Haftası” Nedeniyle Etkinlik Düzenliyor...

Baraka Kültür Merkezi, “17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Haftası” kapsamında “kolektif öykü yazma” ve “drama” etkinliği düzenleyecek.

Baraka, “Homofobi, Transfobi Ve Bifobi Haftası” Nedeniyle Etkinlik Düzenliyor...

Baraka Kültür Merkezi, “17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Haftası” kapsamında “kolektif öykü yazma” ve “drama” etkinliği düzenleyecek.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:30
Baraka, “Homofobi, Transfobi Ve Bifobi Haftası” Nedeniyle Etkinlik Düzenliyor...

 Baraka Kültür Merkezi, “17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Haftası” kapsamında “kolektif öykü yazma” ve “drama” etkinliği düzenleyecek.

Verilen bilgiye göre, pazartesi akşamı saat 19.00’da Baraka Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek kolektif öykü yazma ve drama atölyesi etkinliklerine homofobik davranışlar ve LGBT bireylerin hakları konu edilecek.

“Sanat herkes içindir ve içinden gelen de doğallığında hissettiğin en gerçektir” diyen Baraka, ilgi duyan herkesi pazartesi akşamki etkinliğe katılmaya davet etti.

Son Güncelleme: 05.05.2018 15:41
Anahtar Kelimeler:
BarakaKültürMerkeziEtkinlik
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