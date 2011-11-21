Bankaları Şoke Eden Gelişme

Alınan bilgiye göre aralarında Akbank, Denizbank, Finansbank, HSBC, İNGBank, Garanti Bankası, TEB ve Türkiye İş Bankası'nın da bulunduğu 12 banka hakkında soruşturma başlatıldı.



Rekabet Kurulu 12 banka ve iki finans kuruluşu hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurulu'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Rekabet Kurulunun, 2 Kasım 2011 tarihli toplantısında, bankacılık hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş., Finans Bank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ile Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş. unvanlı teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.



Soruşturma, adı geçen teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (RKHK)'un rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliği kararlarına ilişkin 4. maddesinde yasaklanmış olan davranışları gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin tespiti amacıyla yürütülmektedir."



KALDIRIMCI: SORUŞTURMA İLLA BİR İHLAL OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ



Bu açıklamanın ardından Bloomberg HT'ye konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı, soruşturmanın 1 yıl içerisinde tamamlanmasının mümkün olduğunu söyledi. Bankalardan ek süre gelmesi halinde bu sürenin uzayabileceğini söyleyen Kaldırımcı, "Soruşturma 'illa bir rekabet ihlali vardır' anlamına gelmez" dedi. Buna karşılık Kaldırımcı, soruşturmanın yapılan bir ön incelemenin arıdndan başladığını belirtti. Kaldırımcı ayrıca, kredi kartı faizleri için de kendilerine şikayet geldiğini ekledi.