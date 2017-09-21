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21 Eylül 2017 Perşembe 07:41

Bankalardan Vatandaşa Hayati Uyarı! Bunu Sakın Yapmayın!

Bankalardan Vatandaşa Hayati Uyarı! Bunu Sakın Yapmayın!
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Gün geçmiyor ki dolandırıcılar vatandaşı kandırmak için yeni bir yöntem bulmasın. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yeni bir dolandırıcılık taktiği ile ilgili vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların yeni yöntemi bakın ne!

Uyarıya göre, banka görevlisi gibi arayan dolandırıcılar promosyon verileceği veya para iadesi yapılacağı bahanesiyle müşterileri sesli yanıt sistemine aktararak kart bilgilerini alıyor. Bu sistem üzerinden müşterilerden elektronik olarak onay da alan dolandırıcılar itiraz haklarını da kısıtlamış oluyor.

TBB’den yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Vatandaşların kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan kişilerce arandıkları, ikna edildikten sonra kimlik ve kart bilgileriyle birlikte şifrelerin doğrudan veya tuşlama yoluyla istendiği, benzer bilgilerin bankalara ait telefon numaralarını taklit eden numaralardan gönderilen SMS, e-posta ve sosyal medya mesajlarıyla da talep edildiği ve müşterilerin dolandırıldığı tespit edilmiştir. Müşterileri ikna etmek için promosyon verileceği, para iadesi yapılacağı, hesaplarındaki sorun olduğu, bu sorunların giderileceği ve bilgilerinin güncelleneceği gibi söylemler kullanılmaktadır.”

SAHTE İNTERNET SİTELERİ

Dolandırıcıların yaptığı aramaların ve işlemlerin bankaların sistemleri üzerinden gerçekleştirildiği izlenimi verildiğine dikkat çekilen açıklamada, müşterilerin, bankalara ait olmayan sahte internet sitelerine veya bilgi işlem sistemlerine yönlendirildiği vurgulandı. Açıklamada şu uyarılar yapıldı:

GÖRÜŞMEYİ HEMEN SONLANDIRIN

Müşteriler kişisel bilgilerini, parolalarını, banka tarafından telefonlarına gönderilen şifreleri; telefonda sözlü olarak, tuşlayarak ya da farklı bir yolla asla paylaşmamalı, yönlendirildikleri internet sitelerinin bankalarına ait olduğunu kontrol etmelidir. Şüphe oluşması durumunda görüşme sonlandırılarak hızla bankaya bilgi verilmeli.

ŞİFRELERİ PAYLAŞMAYIN

Kişisel bilgiler, parolalar ve cep telefonuna gönderilen şifrelerin paylaşılmaması, olası bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması bakımından büyük önem taşımaktadır.  
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Bankalardan Vatandaşa Hayati Uyarı! Bunu Sakın Yapmayın!
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