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Bankalardaki altın hesapları uçtu

Altın fiyatlarındaki artış, bankalardaki altın hesaplarında da kendini hissettiriyor.

Bankalardaki altın hesapları uçtu

Altın fiyatlarındaki artış, bankalardaki altın hesaplarında da kendini hissettiriyor.

18 Ekim 2011 Salı 12:01
Bankalardaki altın hesapları uçtu
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Yılın 3. çeyreğinde 6 milyar lirayı aşkın büyüme gösterdiğini söyledi. Söz konusu hesap ağustos sonu itibarıyla 11,4 milyar liraya ulaştı. Bankacılar, bu büyümede yastıkaltı altınların altın bankacılığı araçları ile değerlendirilmeye başlanmış olmasının büyük etkisi olduğuna inanıyor. Hesaplar açılmasaydı bu tasarrufların büyük bir kısmı yastıkaltında tutulan ve getirisi bulunmayan yatırımlar olarak kalmaya devam edecekti. Altındaki değer artışının yanı sıra bankaların vadeli altın hesaplarına uygulamış oldukları cazip faiz oranları da altın tasarrufları üzerinden kazanç sağlamak isteyen yatırımcıları harekete geçirdi. Bu arada serbest piyasada altın fiyatlarının yılbaşından bu yana yüzde 40'ın üzerinde, son bir yılda da yüzde 50'nin üzerinde artması, Kapalıçarşı'da altınla ödenen kira sistemini de değiştirdi. Kapalıçarşı'daki esnaf kira kontratlarını altın yerine Türk Lirası veya döviz cinsinden yaparken, eski altın kontratları iptal ediliyor. Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkanı Hasan Fırat, "Kapalıçarşı'daki dükkânların kirası altınla ödeniyordu. Altın çok yükseldiği için eski kontratlar iptal oluyor. Yeni kontratlar Türk Lirası veya dövize çevriliyor. Kapalıçarşı'da ana caddelerde dükkân lüks ise yıllık 2-3 kilo altına kiraya veriliyordu. Yıllık 2-3 kilo altınla dükkân tutan adamların bütün kazançları boşa gitti. Altındaki yükseliş Kapalıçarşı'da altınla ödenen kira sistemini değiştirdi." diye konuştu.

Son Güncelleme: 18.10.2011 12:01
Anahtar Kelimeler:
BankaAltınHesapKar
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