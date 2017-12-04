Banka Satın Alma Konusunda Bir Marka Doğuyor: ALBANK



Küresel bankacılık dendiği zaman bir çırpıda herkesin aklına gelebilecek iki banka: ING ve HSBC. Bu iki bankanın herhangi bir ülkede tek bir banka tarafından birbirinin peşi sıra devralınması finansal piyasalarda büyük ses getirecek büyüklükte bir yatırım projesidir. Bu projenin sektöre yeni giren bir banka tarafından gerçekleştirilmesi ise “büyük proje” ifadesinin anlamını kapsayabileceği en uç sınırlara kadar genişletir. Böylesi bir başarı, ülkemizde ALBANK tarafından son derece mütevazi bir şekilde reklamsız, ilansız gerçekleştirildi. Dr. Ahmet M. Karavelioğlu bunu şöyle açıklıyor; “Bizim için en büyük reklam müşterilerimizin memnuniyeti. Aynı lokasyonda, aynı personelle daha güler yüzlü, aynı çeşitlilikte ürünlerle ve yüksek kalitede hizmet vererek müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. ALBANK’ın kuruluşu sırasında yola dostlarımızla çıkmıştık. Uzun süredir birbirini tanıyan bankacı ve iş insanları olarak dostlarımızla ilişkimizin temeline; açıklık, şeffaflık ve netliği koyduk. HSBC devri ile bazı dostlarımızı yeniden kazandık. Ancak artık müşterilerimiz de var. Amacımız bu müşteri kategorisindeki kitleyi en kısa sürede dostluk mertebesine yükseltecek aksiyonları almak olacak.”KKTC finans sektörüne tek seferde yapılmış en yüksek doğrudan yatırımla Altınhas Holding hissedarları tarafından kurulan ALBANK yaklaşık 1 yıl içinde sektördeki en büyük 10 yerel sermayeli banka arasına yerleşti. Toplamda 50 binin üzerindeki müşteri sayısı, internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetleriyle üç büyük şehirdeki 7 şubesi ve ada sathına yayılmış ATM ağıyla gerçekten sektörde sağlam bir yere sahip güçlü bir banka var karşımızda. Banka’nın Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Dr. Ahmet Melih KARAVELİOĞLU bu başarının sırrını şöyle açıklıyor: “21 yıllık bir bankanın tecrübesini, finansal aklının olgunluğunu ve 1 yıllık bir bankanın dinamizmini, yenilikçi ve gelişmeye açık karakteristiğini bünyemizde bulunduruyoruz”.Banka’nın aynı zamanda kurucu Genel Müdürü olan Dr. Ahmet M. KARAVELİOĞLU “İşlerin aksamadan devam edeceğini vurgulamak amacıyla ‘Hayat aynen devam edecek’ sloganını kullandık. Hatta son devir işleminde müşterilerimiz bir önceki kredi kartlarının şifreleriyle yeni ALBANK kredi kartlarını kullanmaya devam ettiler. Bu, bizim projeye bakış açımızı göstermesi açısından anlamlıydı” diyorALBANK’ın KKTC’de banka satın alınması konusunda ciddi bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olduğunu belirten Dr. KARAVELİOĞLU, “Biz şunu çok iyi biliyoruz; insanlar ve kurumlar hedefleri olmadıkları zaman atalete düşerler. ALBANK’ın her zaman hedefleri olacaktır. Dünya çapında tanınırlığı olan iki şube bankasını bir yıl içinde devralmış olmamız bankamıza ciddi anlamda bir know-how kazandırdı. Elbette ilerleyen dönemde bizim bankacılık anlayışımızla uyumlu, bilanço yapısı müsait bankaların yatırım fırsatı olarak karşımıza çıkması halinde bunları oturur değerlendiririz. ALBANK da banka devralma konusunda artık bir marka olmuştur, yani, bu zor işin altından kalkacağına herkesin emin olabileceği bir bankadır, bir markadır. Bununla birlikte öncelikli hedefimiz adım adım ilerlemek ve etik, ilkeli bankacılık anlayışımızdan asla ödün vermeden halkımıza modern bankacılığın sunduğu tüm araçlarla hizmet ederek büyümektir.”