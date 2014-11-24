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Bank-Sen Piyangolarda Planladığı Grevi Kaldırdığını Açıkladı

Bank-Sen yarın Devlet Piyangolarında yapmayı planladığı grevi kaldırdığını açıkladı.

Bank-Sen Piyangolarda Planladığı Grevi Kaldırdığını Açıkladı

Bank-Sen yarın Devlet Piyangolarında yapmayı planladığı grevi kaldırdığını açıkladı.

24 Kasım 2014 Pazartesi 14:17
Bank-Sen Piyangolarda Planladığı Grevi Kaldırdığını Açıkladı
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 Bank-Sen yarın Devlet Piyangolarında yapmayı planladığı grevi kaldırdığını açıkladı.

Bank-Sen Başkanı Zübeyir Boransel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, piyangolar birimi sorumlusu Yudum Mişon’un 20 Kasım tarihinde yerel bir gazetede yapmış olduğu mülakatta satır aralarında yer alan bazı söylemlerin, personelin rahatsız olmasına neden olduğunu savundu.

Boransel söz konusu açıklamalara tepki koyan personel ve sendikanın bu tepkisini duyurmak amacıyla yarın iki saatlik uyarı grevine gideceğini duyurduğunu kaydederek, ardından Mişon’un 22 Kasım tarihinde konu ile ilgili açıklama yaptığını ve bu açıklamayı değerlendiren personel ve sendikanın, açıklamanın yapıcı ve tatminkâr olduğu kanaatine vardığını bildirdi.

Sendikanın yarınki uyarı grevini kaldırıldığını açıklayan Boransel, bu bağlamda kurumda yapılacak her türlü çağdaş düzenlemeye katkı koymaya her zaman için hazır olduklarını belirtti.

Boransel açıklamasında,  verimliliğin artmasının hiç kuşkusuz huzurlu bir çalışma ortamından geçtiğine inandıklarını da dile getirdi ve Kurumun daha verimli çalışması ve laik olduğu bir noktaya gelmesi konusunda sendika ve çalışanlar olarak üzerlerine düşen katkıyı koymaya hazır olduklarını bildirdi.

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Bank-Sen Yarın Devlet Piyangolarında Yapmayı Planladığı Grevi Kaldırdığını Açıkladı.
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