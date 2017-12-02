‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

İnci Pars’ın önceki gün yaptığı açıklamaların ardından Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün boşanma aşamasındaki eşi Dilek Özgürgün’ün avukatı Boysan Boyra yazılı bir açıklama yaptı:

İnci Pars’ın Başbakan Hüseyin Özgürgün ile birlikte olduğunu duyurduğu açıklamaya Dilek Özgürgün’ün avukatı yanıt verdi. Boysan Boyra yaptığı yazılı açıklamada İnci Pars’ın mülakatların kendisine atfedilen açıklamaları yapmadığını belirterek Hüseyin Özgürgün ile Dilek Özgürgün’ün boşanma sürecine ilişkin bazı bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bora’nın açıklaması şöyle:

“Dün gerek Türkiye gerekse Ada Basınında yer alan, İnci Pars isimli şahsın Sn.Özgürgün ile birlikte olduğuna dair beyanları içerisinde adımın geçmesi nedeniyle bir açıklama yapmak zarureti ortaya çıkmıştır.

Tüm bu olanlar ve ilgili kişinin yakışıksız açıklamaları; Temsil edilen makamın ağırlığı ve devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır.

Müvekkilim Dilek Özgürgün; Kıbrıs halkına duyduğu sevgi ve temsil edilen makama saygısı nedeniyle suskunluğunu korumakta ve bağımsız yargının adaletine güvenmektedir.

Dolayısıyla belirtmek zorundayım ki; haberde avukat sıfatıyla yaptığım söylenen açıklamalar tarafımdan yapılmamıştır. Öte yandan Sn. Özgürgün müvekkilimin tarafıma göndereceği vekaletnamenin KKTC Ankara Büyükelçiliğince tasdiklenmesini dahi engellemiştir. Ayni nedenle KKTC Aile Mahkemesindeki adil yargılama hakkına engel olmaktadır.

Haberde yer alan Malvarlığı ile ilgili gerçekler ise mahkemelerce ortaya çıkarılacaktır.”