Ban, Buttenheım’ı Başka Bir Göreve Atama Kararı Aldı Ancak Bm Diplomatı “şimdilik” Kıbrıs’taki Görevine Devam Edecek

BUTTENHEIM, SAHA DESTEĞİ BÖLÜMÜ’NDEN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞINA ATANIYOR

SÖZCÜ DUJARRIC: “GENEL SEKRETER KIBRIS’TA DEVAM EDEN MÜZAKERELERİ VE BUTTENHEIM’IN ANAHTAR ROLÜNÜ DİKKATE ALARAK, KIBRIS’TAKİ GÖREVİNE ŞİMDİLİK DEVAM ETMESİNİ, NEW YORK’A DÖNÜŞÜNÜ ERTELEMESİNİ İSTEDİ”

BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim’ın yeni bir göreve atanması için karar aldığı, ancak, BM diplomatının Kıbrıs müzakerelerindeki rolü nedeniyle bir süre daha adadaki görevine devam edeceği açıklandı.

BM Genel Sekreteri Ban ki-Moon, Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Lisa Buttenheim’i, BM Barış Gücü Operasyonları Saha Desteği Bölümü’nden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atama kararı aldı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, New York’ta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ban’ın, Kıbrıs’ta devam eden müzakereleri ve Buttenheim’ın müzakerelerde BM Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye yardımcı olduğu anahtar rolünü dikkate alarak, diplomatın Kıbrıs’taki görevine “şimdilik” devam etmesini ve New York’a dönüşünü “ertelemesini” istediğini söyledi.

Dujarric, basın mensuplarının konuyla ilgili iddiaları hatırlatması üzerine yaptığı açıklamada, Ban’ın, Buttenheim’in BM’deki uzun ve başarılı geçmişini dikkate alarak Anthony Banbury’nin yerine, yeni göreve atanması kararı alındığını vurguladı.

Dujarric, resmi açıklamasında, “Genel Sekreter, Kıbrıs’ta taraflar arasında süren müzakerelerde oynadığı anahtar rol nedeniyle, Sayın Buttenheim’dan, Kıbrıs’taki görevine şimdilik devam etmesini ve New York’a dönüşünü ertelemesini istedi” dedi.