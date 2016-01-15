Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Ban, 21 Ocak’ta Davos'ta Kıbrıslı Liderlerle Görüşecek

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Davos'ta 21 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

Ban, 21 Ocak’ta Davos'ta Kıbrıslı Liderlerle Görüşecek

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Davos'ta 21 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

15 Ocak 2016 Cuma 11:00
Ban, 21 Ocak’ta Davos'ta Kıbrıslı Liderlerle Görüşecek
banner238

BM GENEL SEKRETERİ BAN, 21 OCAK’TA DAVOS'TA KIBRISLI LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

 BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Davos'ta 21 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Davos'ta gerçekleştirilecek Dünya Ekonomik Forumu toplantıları kapsamında Genel Sekreter Ban'ın, Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin de hazır bulunacağı toplantıda, iki liderle 21 Ocak'ta görüşeceği duyuruldu.

Toplantıda, Kıbrıs müzakerelerindeki son durumun gözden geçirileceği belirtildi.

İsviçre’nin doğrusunda yer alan Davos kenti, her yıl Dünya Ekonomik Forumu’na ev sahipliği yapıyor. Forum bu yıl 20-23 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

Anahtar Kelimeler:
Ban21 OCAK’TA DAVOSTA KIBRISLI LİDERLERLE GÖRÜŞECEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim