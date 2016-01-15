Ban, 21 Ocak’ta Davos'ta Kıbrıslı Liderlerle Görüşecek

BM GENEL SEKRETERİ BAN, 21 OCAK’TA DAVOS'TA KIBRISLI LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Davos'ta 21 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Davos'ta gerçekleştirilecek Dünya Ekonomik Forumu toplantıları kapsamında Genel Sekreter Ban'ın, Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin de hazır bulunacağı toplantıda, iki liderle 21 Ocak'ta görüşeceği duyuruldu.

Toplantıda, Kıbrıs müzakerelerindeki son durumun gözden geçirileceği belirtildi.

İsviçre’nin doğrusunda yer alan Davos kenti, her yıl Dünya Ekonomik Forumu’na ev sahipliği yapıyor. Forum bu yıl 20-23 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.