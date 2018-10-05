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Balon Balıklarının Karşılıkları Ödendi

Lefkoşa, 5 Ekim 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, avlanan balon balıklarının karşılıklarının ödendiğini açıkladı.

Balon Balıklarının Karşılıkları Ödendi

Lefkoşa, 5 Ekim 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, avlanan balon balıklarının karşılıklarının ödendiğini açıkladı.

05 Ekim 2018 Cuma 13:55
Balon Balıklarının Karşılıkları Ödendi

Lefkoşa, 5 Ekim 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, avlanan balon balıklarının karşılıklarının ödendiğini açıkladı.

Açıklamada, 2018 yılı için, balon balığının balıkçılık malzemelerine verdiği zararlara karşılık yıl içerisinde düzenlenen sportif yarışmalar dahil avcılığı yapılan balon balıklarını Hayvancılık Dairesi’ne teslim eden izinli 52 balıkçıya, toplamda 123 bin 872 TL’lik ödeme yapıldığı belirtildi.

Ödemenin Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldığı kaydedilen açıklamada, balıkçıların bankaların ilgili şubelerinden hak edişlerini alabileceği ifade edildi.

(HA)
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