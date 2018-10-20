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​​​​​​​Balkondan düştü mü? Atıldı mı ?

Lefke Gemikonağı bölgesinde komşuları Saltuk Buğra Arıcı ile kavga edip onun balkondan aşağıya düşmesine sebep oldukları gerekcesi ile tutuklanan zanlılar Selami Ayabumi Timat Ayo,  Kabwe Katango, Tolulope Opeyemi Ajayi, Mukamba Kalaluka ve Maria Matyola bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldılar.

​​​​​​​Balkondan düştü mü? Atıldı mı ?

Lefke Gemikonağı bölgesinde komşuları Saltuk Buğra Arıcı ile kavga edip onun balkondan aşağıya düşmesine sebep oldukları gerekcesi ile tutuklanan zanlılar Selami Ayabumi Timat Ayo,  Kabwe Katango, Tolulope Opeyemi Ajayi, Mukamba Kalaluka ve Maria Matyola bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldılar.

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:47
​​​​​​​Balkondan düştü mü? Atıldı mı ?

Balkondan düştü mü? Atıldı mı ?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefke Gemikonağı bölgesinde komşuları Saltuk Buğra Arıcı ile kavga edip onun balkondan aşağıya düşmesine sebep oldukları gerekcesi ile tutuklanan zanlılar Selami Ayabumi Timat Ayo,  Kabwe Katango, Tolulope Opeyemi Ajayi, Mukamba Kalaluka ve Maria Matyola bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldılar.
 Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefke Polis Karakolu’nda görevli Müfettiş Muavini Fikri Binatlı olayla ilgili bulguları aktardı. Binatlı, 20 Ekim’de, saat 04.30’da, Gemikonağı’nda Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Aycan Apartmanları E Blok önünde, 23 yaşındaki Saltuk Buğra Arıcı ile aynı apartmanda ikamet eden Selami Ayabumi Timat Ayo,  Tolulope Opeyemi Ajayi, Saltuk Buğra Arıcı’yı bina önünde yola işediğini görmeleri üzerine aralarında sözlü tartışma çıktığını anlattı. Polis, alkol tesiri altında olan Saltuk Buğra Arıcı’nın kavga etmek amacıyla 15 numaralı daireye çıktığını, kapıyı zorla açıp, evin içindeki bazı eşyaları kırıldığını mahkemeye aktardı. Binatlılı, tartışma esnasında Arıcı’nın 7.30 metre yüksekliğindeki balkondan düşerek, ağır yaralandığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Arıcı’nın balkondan atıldı mı? Yoksa düştü mü? Bu hususun araştırıldığına işaret eden Binatlılı, Arıcı’nın yoğun bakımda olduğundan ifadesinin alınamadığını kaydetti.
Polis Müfettiş Muavini Fikri Binatlı, olayda ağır yaralanan Saltuk Buğra Arıcı’nın, kaldırdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.Binatlılı, olayla ilgili birçok kişiden ifade alınması gerektiğini, bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmalarını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, müştekinin ölmesi durumunda soruşturmanın boyut değiştireceğine vurgu yapıp soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmalarına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
BalkonDüşme
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