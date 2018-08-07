Bale Gösterisinden Elde Edilen Gelir Kemal Saraçoğlu Vakfı’na Bağışlandı

Lefkoşa, 7 Ağustos 18 : Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına Özlem Güzel Bale Müzik ve Tiyatro Okulu, DanceBase Art Studio katkılarıyla düzenlenen 2018 Yıl Sonu Bale Resitali’nden elde edilen tüm gelir, Dancebase Art Studio Direktörü Ahu Karaderi tarafından vakıf yetkilisine teslim edildi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer konuya ilişkin açıklamasında, bu organizasyonun kanserle mücadele eden çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında ne kadar önem taşıdığını vurguladı.

Kemal Saraçoğlu Vakıf Koordinatörü Övgü İnce ise yaptığı açıklamada, kanserle mücadelede emin adımlarla ilerleyen Kemal Saraçoğlu Vakfı için önem taşıyan bu tür sosyal sorumluluk projelerinin ehemmiyetini yineleyerek, sanatın kanserle mücadele eden miniklere ve ailelerine destek olmasından dolayı duyduklarını mutluluğu dile getirdi.

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