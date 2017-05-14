Balcı: “Mağusa Her An Susuz Kalabilir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, yıllardır yeterli bakımı yapılmayan Mağusa'daki ana su deposunun artık yıkılma tehlikesi taşıdığını, ayrıca sağlık yönünden de ciddi bir tehdit yarattığını belirtti ve kentin susuz kalabileceği uyarısında bulundu.

TDP’den yapılan açıklamada, betonarme su deposunun yıllar içinde paslanma ve yıkılmalar olduğunu, depo duvarlarının artık taşıyıcılığını yitirdiğini belirten Balcı, yıkılmaların çok öncelerde başladığını, yıkılmalardan dolayı depo içerisinde atıklar oluştuğunu ve bu atıkların yaklaşık iki yıl önce temizlendiğini, fakat duvarların tadilatı yönünde hiç bir önlem alınmadığını kaydetti.

Yıkılmalar neticesinde betonarme içindeki demirlerin açığa çıkarak su ile temas ettiğini bildiren Balcı, bunun Mağusa halkına sağlıksız su verildiğinin gösteresi olduğuna dikkat çekti.

Balcı, kısa zamanda gerekli müdahalenin yapılmaması halinde, durumun daha kötüye gideceğini ve deponun tavanının limandaki iskele gibi her an yıkılabileceğini belirterek, Mağusa’yı besleyen tek su deposu olması nedeniyle hem Mağusa halkının susuz kalması, hem de ciddi sağlık sorunları yaşanması tehlikesinin olduğu uyarısında bulundu.

“GÖZ GÖRE GÖRE KANSERE DAVETİYE”

Balcı, depo üstü ana kapak ile havalandırma borularının kapaklarının açık, taşıyıcı duvarların ise yıkılmak üzere olduğunu, açığa çıkan demirlerin ise paslandığını kaydetti. Balcı, göz göre göre kanser de dahil pek çok hastalığa davetiye çıkarılmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

“İÇİLEBİLİR SU OLMA ÖZELLİĞİNİ YİTİRDİ”

Ece Balcı, büyük bir yatırımla Türkiye’den gelen ve içilebilir nitelikte olan bir su kaynağına eskiye oranla 10 kat daha fazla para ödenmesine rağmen, suyun Mağusa’daki bakımsız depoya düşer düşmez, içilebilir, temiz su olma özelliğini yitirdiğine dikkat çekti.

Balcı, içilebilir nitelikte olan bir su kaynağı mevcutken, söz konusu deponun ihmalden kaynaklanan sebeplerle bu hale gelmesinin ve depodan çıkan suyun bırakın içilmesini, başka amaçlar için bile kullanımının tehlikeli olmasının hem üzücü, hem de utanç verici olduğunu savundu.

Balcı, Su Dairesi’nin yetkisinde, Gazimağusa Belediyesi’nin ise kullanımında bulunan su deposuyla ilgili, bölgede salgın hastalık tehlikesi de dahil olmak üzere üzücü ve olumsuz bir olay yaşanmadan, yetkili makamlara acil önlem alma çağrısı yaptı.

Kapaklar değiştirilerek, taşıyıcı duvarların ise tamir edilerek riskin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Balcı, bu konuda gerekenlerin yapılmaması halinde, TDP olarak inisiyatif üsleneceklerini, bu kadar önemli bir konunu karşısında duyarsız kalamayacaklarını ifade etti.