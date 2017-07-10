“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi 12 Temmuz’da Leymosun Kültür Evi’nde

Lefkoşa, 10 Temmuz 17 : Girne Belediyesi Fotoğraf Atölyesi, “Bakmak ve Görmek Arasında…” isimli fotoğraf sergisini 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00’da Leymosun Kültür Evi’nde açıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Duygu Göze Ergöknil eğitmenliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonunda, Berk Kalfaoğlu, Berin Gümüşmaden, Cüneyt Ekin, Hediye Berkin ve Saadet Taşgın’ın fotoğraflarının yer alacağı sergi açılışına tüm halk davet edildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nde yetişkin ve çocuklara yönelik kurs ve atölye çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Güngördü, büyük emek ve özverili çalışmanın ürünlerinin sergilenmesinden onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Güngördü, yolu sanattan geçen, fotoğraf ve fotoğrafçılıkla ilgilenen herkesi sergi açılışına davet etti.

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI