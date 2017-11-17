Bakıcı kapı kapanınca dışarda kaldı, bebeği itfaiye kurtardı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bugün saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa Çağlayan Bölgesinde, Abdullah Parla Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında bakıcısı ile kalan iki yaşındaki bebek, bakıcısının dışarı çıktığı esnada kapının kapanması sonucu bebek dairede mahsur kaldı.Ailenin yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri hidrolik merdiven yardımı ile dairenin balkon penceresinden içeriye girmek suretiyle kapının açılmasını sağladı.