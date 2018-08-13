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Bakanlığın din ve Yunanca derslerine ilişkin kararı Ada'yı karıştırdı

Kuzay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı'nın zorunlu olan Din derslerini seçmeli, Yunanca'yı da ikinci yabancı dil olarak güçlendirilmesi kararını alması tartışmalara neden oldu.

Bakanlığın din ve Yunanca derslerine ilişkin kararı Ada'yı karıştırdı

Kuzay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı'nın zorunlu olan Din derslerini seçmeli, Yunanca'yı da ikinci yabancı dil olarak güçlendirilmesi kararını alması tartışmalara neden oldu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 21:47
Bakanlığın din ve Yunanca derslerine ilişkin kararı Ada'yı karıştırdı

Kuzay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı'nın zorunlu olan Din derslerini seçmeli, Yunanca'yı da ikinci yabancı dil olarak güçlendirilmesi kararını alması tartışmalara neden oldu. Muhalefet bu kararı 'Kıbrıs Türk halkının manevi değerleri saldırı' olarak değerlendirirken, Milli Eğitim Bakanlığı ise eleştiriler üzerine, alınan kararları 'yenilik' olarak ifade etti.

Ada'da Talim ve Terbiye Dairesi'nin eğitim ile ilgili aldığı kararlar, tartışmalara yol açtı. Talim ve Terbiye Dairesi'nin aldığı kararla; 9'uncu sınıflarda Çevre Bilimi ve Çevre ile 10 ve 11'inci sınıflarda Felsefe dersleri, zorunlu ders haline getirildi. Ortaokullarda verilen Yunanca dersinin lisede devamının sağlanması adımı atıldı. Müfredatta Din dersi ise seçmeli olarak yer aldı. Yeni müfredattın Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten tarafından açıklanması sert tartışmaları da beraberinde getirdi.

'TÜRKÇE DERSİ SEÇMELİ OLACAK ENDİŞESİ'

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, "Milli Eğitim Bakanlığı milli kelimesinden çok rahatsız" başlağıyla açıklama yaptı. İslam karşıtı faaliyetlerin hızlandığı iddiasında bulunan Töre, "Yakında Türkçe dersinin de seçmeli ders haline getirebileceği endişesini taşıyorum" dedi.

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz da, "Eğitim alanında yapılması gereken onca reform, atılması kaçınılmaz yeni adımlar beklenirken, özelde Eğitim Bakanı ve genelde hükümet edenlerin kendi egoları çerçevesinde eğitimi içinden çıkılmaz bir hale sokmaları kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’i inanç karşıtı, ayrıştırmacı tavırlarından vazgeçmeye çağırıyorum" diye konuştu.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Eski Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kıbrıs Türk halkının milli değerlerine saldırı yaptığını öne sürdü.

BAKANLIK: YENİLİK ADIMLARI

DHA muhabirine açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris de, Yunanca dersinin teknik bir konu olduğunu, bu nedenle ortaokulda alınan dersin lisede de devamlılığını sağladıklarını söyledi. İdris, Din dersinin seçmeli yapılması konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten ise, Din dersinin seçmeli yapılmasını savundu. Sarpten, "Bu derse gerçek değerini vermek için yapılmış bir uygulamadır, sanılanın aksine olumsuz bir bakış açısıyla yapılmış bir uygulama değildir. Bunun yapılmasının temel nedeni okullarımızda çok sayıda yabancı uyruklu öğrencilerin olmasıdır" dedi.

Sarpten, Yunanca dersi eleştirilerine ise "Bu yıl Yunanca dersine özel bir önem verdik. Ortaokullarda Yunanca dilini ikinci yabancı dil düzeyinde güçlendiriyoruz. Aynı zamanda bu dersin lise kademsinde de ikinci yabancı dil olarak devamının okutulması yönünde çalışmalarımız var“ diye konuştu.

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