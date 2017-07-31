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31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:18

Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yaklaşık 2 saat süren toplantısında rutin konuları görüştü.

Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı
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Lefkoşa, 31 Temmuz 17 (.): Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yaklaşık 2 saat süren toplantısında rutin konuları görüştü.

(TUĞ/ŞEB)

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