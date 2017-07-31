Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı

Lefkoşa, 31 Temmuz 17 (.): Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yaklaşık 2 saat süren toplantısında rutin konuları görüştü.
(TUĞ/ŞEB)
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yaklaşık 2 saat süren toplantısında rutin konuları görüştü.
Lefkoşa, 31 Temmuz 17 (.): Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yaklaşık 2 saat süren toplantısında rutin konuları görüştü.
(TUĞ/ŞEB)