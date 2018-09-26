Bakanlar Kurulu’nun Sosyal Sigortalar Gecikme Faizleri Ve Borçları İle İlgili Kararı...

Başbakanlık, “Başbakan Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nda Sosyal Sigortalar gecikme faizleri ve borçları ile ilgili karar alındığını açıkladı” haberine ilişkin düzeltme yayımladı. Açıklamada, “Haberde ifade edilen ‘Ocak ayı itibarıyla da gecikme faizlerinden, taksitlendirmede %65’ ifadesindeki yüzdelik yanlış yazılmış olup %75 olarak düzeltilmiştir” denildi.

Başbakan Tufan Erhürman’ın Bakanlar Kurulu kararına ilişkin açıklamasının düzeltilmiş hali aşağıdaki gibidir:

"İşletmelerimizin bu dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar dikkate alınarak, Bakanlar Kurulu'ndan bugün geçen yasa gücünde kararnamelerle, Sosyal Sigortalar Yasası altında, Ocak 2015'ten bugüne borcu olan işletmelere, Ekim ayında güncel primlerini ödeme, Ocak ayı itibarıyla da gecikme faizlerinden, taksitlendirmede %75, peşin ödemede %85 indirim yapılarak borçlarını ödeme olanağı sağlandı. Ayrıca sigorta prim borcu olmayan işletmeler de ödemelerinde %1.5 indirimden yararlanacak."