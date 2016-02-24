Bakanlar Kurulu’nun Bugünkü Toplantısı Ertelendi

BAŞBAKAN KALYONCU SU KONUSUNDA TC BAŞBAKAN YARDIMCISI TÜRKEŞ İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEK

KALYONCU: “TÜRKEŞ’E DEVLETLERARASI YAPILACAK ANLAŞMADA BİR İKİ NOKTADA DEĞİŞİKLİK ÖNERİMİZ OLACAK”

“SU KONUSU SON AŞAMAYA GELDİ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

“YAPILACAK OLAN; BU ÇERÇEVEDEKİ SON GİRİŞİMDİR. UMARIM BAŞARIYA ULAŞIR…”

Lefkoşa Başbakan Ömer Kalyoncu, su konusunda Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile telefonda görüşmek üzere bu sabah bir girişimde bulunduğunu kaydederek, devletlerarası yapılacak anlaşmada bir -iki noktada değişiklik önerileri olduğunu söyledi.

Başbakan Kalyoncu, saat 10.30 sıralarında başlayan ve yarım saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kalyoncu, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısını ertelediğini açıkladı.

SU KONUSUNU TÜRKEŞ İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEK

Soruları makamında cevaplayan Kalyoncu, “Zaten Bakanlar Kurulu’nun gündeminde çok önerge yoktu. Bugün Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile su konusunda bir telefon görüşmesi yapacağım. Sabah girişim yaptım, onların dönüşünü bekliyorum.

Toplantı biraz da bu nedenle ertelendi” dedi.

“SON AŞAMAYA GELDİ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Başbakan Kalyoncu, “Su konusu son aşamaya geldi gibi görünüyor” dedi.

“SON GİRİŞİM…”

Başbakana açıklaması sırasında hükümet ortağı UBP’nin su krizinin bugüne kadar çözülmesi çağrısının anımsatılması üzerine Başbakan Kalyoncu, “Yapılacak olan; bu çerçevedeki son girişimdir. Umarım başarıya ulaşır” dedi.

Bir soru üzerine konunun bugün sonuçlanmasının beklendiğini kaydeden ve“zaten çok uzadı” ifadesine yer veren Kalyoncu,“Türkeş’e devletlerarası yapılacak anlaşmada bir iki noktada değişiklik önerimiz olacak” şeklinde konuştu.