Bakanlar Kurulunda Alınan Son Kararlar

BAKANLAR KURULU TAMAMLANDI

ÖDEMELER 18 MAYIS’A KADAR TAMAMLANACAK

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 18 Mayıs’a kadar çiftçi, hayvancı ve balıkçılara 33.8 milyon TL’lik ödeme yapılacağını söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, yaklaşık 2.5 saatlik Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, tarım sektöründe üretici kesime alacaklarıyla ilgili 7 başlık altında 18 Mayıs’a 33 milyon 869 TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Başbakan Özgürgün, doğrudan gelir desteği 2016 yılı hesap kapatma ödemesi olarak, kuru ziraat, narenciye, zeytin, harup, meyve ağacı, sebze, sera ve patates üreticilerine 15 milyon 891 bin; büyükbaş hayvan üreticilerine hayvan başı 180 TL olarak öngörülen ödemenin yüzde 50’lik kısmı olan 2 milyon 77 bin TL; küçükbaş hayvan üreticilerine 2017 yılı birinci taksit hayvan başı ödemesinin yüzde elli kısmı olan 5 milyon 580 bin; narenciye üreticilerine tür değişikliği kapsamında 594.8 bin TL; patates ihracat teşvik primi olarak 124.4 bin TL; kuru ziraat, narenciye, zeytin, harup, meyve ağacı, sebze, sera, patates üreticisi ve balıkçılara 2016 akaryakıt desteğinin yüzde 70’lik kısmı olan 9.6 milyon ödeme yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.