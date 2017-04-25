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25 Nisan 2017 Salı 16:46

Bakanlar Kurulunda Alınan Son Kararlar

Bakanlar Kurulunda Alınan Son Kararlar
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AKARYAKIT FİYATLARINDA ÖNÜMÜZDEKİ 20 GÜN İÇİN ZAM OLMAMASI İÇİN KARAR ALINDI

SADECE ELEKTRİKLE ÇALIŞAN ARAÇLARIN SEYRÜSEFER VE KAYIT HARÇLARININ DAHA DÜŞÜK TUTULMASI KARARI ALINDI
ENGELLİLER İÇİN ARAÇ KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

“SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİ  YASA TASARISI”  ONAYLANIP MECLİSE SEVK EDİLDİ

 Bakanlar Kurulu, maliyeti artan akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki 20 gün için zam olmaması için farkın  fiyat istikrar fonundan karşılanmasını kararlaştırdı.

Bakanlar Kurulu, engelliler için araç kapsamını genişleten yasa tasarısını onaylayıp Meclise gönderdi. Kurul bunun yanında, çevre dostu araçların teşvik edilmesi için sadece elektrikle çalışan araçların seyrüsefer ve kayıt harçlarının benzin ya da mazotla çalışan araçlardan daha düşük tutulması kararı aldı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Saat 16.10’da başlayan toplantı yaklaşık 1.5  saat sürdü.

Başbakan Hüseyin Özgürgün toplantı sonrasında alınan kararları açıkladı.

Özgürgün, engelliler için yapılan düzenlemede engelli araçların tanımının yapıldığını ve ortopedik engelliler yanında spastik ve down sendromlu,  görme engelli ve zihinsel engelli, nörolojik hastalıklardan kaynaklanan fiziksel engelli kişiler ve aileleri tarafından ithal edilecek motorlu araçların kayıt ve seyrüsefer harçlarına muafiyet öngören kararın onaylandığını anlattı.

HİZMETLER SEKTÖRÜNE YÖNELİK  TL CİNSİ FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nca hizmetler sektörüne yönelik  TL cinsi faiz destekli kredi programının işletme veya şahıs başına 60  ve 80 bin TL olarak onaylandığını ifade eden Özgürgün programa dahil olacak olan bankalar ve faiz oranlarının daha sonra Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanacağını ifade etti.

SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİ  YASA TASARISI

Başbakan Özgürgün,  “Sebze ve Meyve Toptancı Halleri  Yasa Tasarısı”nın onaylanıp Meclise sevk edildiğini de açıkladı. Özgürgün, ilgili yasa ile üretici ve tüketici haklarının kalite ve sağlık kurallarına uygun  olarak korunmasının hedeflendiği kaydetti. Özgürgün yasa tasarısının toptancı  hallerini, pazar yerlerini, kuruluşunu  ve bunların altyapılarının çağdaş bir siteme kavuşturulmasını öngören düzenlemelerle birlikte kapsamlı bir yasa tasarısı olduğunu da  söyledi.

AKARYAKIT FİYATLARINA 20 GÜN ZAM YOK...

Özgürgün, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişiklik gösterdiğini anımsatarak, ancak Bakanlar Kurulu’nun bu dönemde akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış olmaması için Ekonomi ve Enerji Bakanlığ’nın yaptığı düzenleme altında farkın  fiyat istikrar fonundan karşılanması yönünde karar aldığını belirtti.

Özgürgün, önümüzdeki 20 gün içerisinde akaryakıt fiyatlarında artışa gidilmeyeceğini kaydetti.

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