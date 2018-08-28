Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar

ERHÜRMAN: “CİDDİ BİR EKONOMİK DARBOĞAZDAN GEÇİYORUZ”

“CASINO VE BET OFİSLERDEN EK VERGİ ALINACAK”

“GENEL TARIM SİGORTASI’NA 18 MİLYON TL FON AKTARILDI”

“KDV ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ”

“KİRALARDA DÖVİZ SABİTLENDİ”

“EK MESAİLERDE SENDİKALARLA UZLAŞI SAĞLANAMADI... DÜZENLEME DÖRT AY İÇİN ÖNGÖRÜLÜYOR”

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede olağandışı koşullardan geçildiğini belirterek, tüm vatandaş, örgütler ve kamu görevlilerinden beklentisinin sorumluluk bilinci ile hareket etmeleri yönünde olduğunu vurguladı.

Bakanlar Kurulu, bugün yaklaşık dört saat süren bir toplantı yaptı. Başbakan Tufan Erhürman toplantı sonrasında Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

Ek mesailerle ilgili düzenlemenin dört aylık süre için geçerli olacağını söyleyen Erhürman, casino ve bet ofislerden ek vergi alınacağını, bazı ürünlerin KDV oranlarının düşürüldüğünü, kuraklık tazminatlarının ödenmesine olanak sağlamak amacıyla fon aktarıldığını, kiralarda döviz kurunun sabitlendiğini belirtti.

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önümüzdeki günlerde görüşme için randevu ayarlaması yapılacağını, muhtemelen gelecek haftanın ilk günlerinde randevunun gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

“CİDDİ BİR EKONOMİK DARBOĞAZDAN GEÇİYORUZ”

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede olağandışı koşullardan geçildiğini, 6 aylık hükümet döneminin başından itibaren etkili olan bu koşulların etkisini giderek artırdığını söyledi.

Erhürman, “Ciddi bir ekonomik darboğazdan geçiyoruz” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun bu darboğazın aşılmasına yönelik tedbirler aldığını dile getiren Erhürman, gelirlerden feragat edildiğini ayrıca gelirler elde etmek suretiyle dar gelirli yurttaşların bu süreci en az zararla atlatmasını sağlayacak birtakım önlemler geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bir süre önce 23 maddelik bir paketi kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatan Erhürman, tüzük, emirname, yasa gücünde kararnamelerle bunları mevzuata kavuşturacaklarını daha önce açıkladıklarını, bugün de Bakanlar Kurulu’ndan geçirilenlerle ilgili bilgi aktaracağını kaydetti.

Erhürman, “Kimilerince aslına içinden geçmekte olduğumuz darboğazın ciddiyeti tam olarak anlaşılmadı gibi geliyor ama biz bu ciddiyetin farkındayız ve halkımızın bir bütün olarak, başta dar gelirler olmak üzere bir bütün olarak bu darboğazdan en az hasarla geçmesini sağlamak için elimizden gelen her tür çabayı gösteriyoruz” dedi.

Bu çabanın sadece hükümetle sınırlı kalamayacağını dile getiren Erhürman, tüm kesimlere sadece kendilerini değil tüm halkı düşünmeleri ve geçici bir süre için nelerden feraget edebilecekleri sorusunu kendilerine sormaları çağrısında bulundu.

“CASINO VE BET OFİSLERDEN EK VERGİ ALINACAK”

Başbakan Erhürman, bugün Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar ile ilgili bilgi verdi.

Casino ve bet ofislerden ek vergi alınacağını dile getiren Erhürman, 6 süre içinde casino ve bet ofislerden yüzde 20 oranında ek vergi alınacağını söyledi.

“GENEL TARIM SİGORTASI’NA 18 MİLYON TL FON AKTARILDI”

Genel Tarım Sigortası’na 18 milyon TL fon aktarıldığını belirten Erhürman, başta kuraklık tazminatları olmak üzere fonun mali yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin sağlanmış olduğunu kaydetti.

Engelli ve yoksulluk maaşı alan 8 bin civarındaki kişiye Eylül ayının ilk haftasında biner TL ek katkı yapılacağını belirten Erhürman, içinden geçilen koşullardan en fazla etkilenenlerin en ihtiyaçlı kesimler olduğunu, dolayısıyla bu katkının yapılacağını söyledi.

Erhürman, bu kararın Maliye’ye ek külfetinin 7 milyon 800 bin TL civarında olacağını, bunu insanların biraz olsun nefeslenebilmesi için bunu göze aldıklarını ifade etti.

Kırsal Kesim Arazilerinin kira sözleşmelerinin TL üzerinden yapılmasının Bakanlar Kurulu’nda karara bağlandığını söyleyen Erhürman, balıkçı teknelerinin yıllık ruhsat ücretlerinin de TL cinsinden yapılacağını belirtti.

Erhürman, liman işçilerinin tahliyeden aldıkları ücretlerin tarifelerinin döviz üzerinden olduğunu, burada da dolar kurunun 4.09 TL’ye sabitlendiğini ifade etti.

Başbakan, bilançoların düzeltilmesi için teşvik verilmesi önlemine yönelik yasa gücünde kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlandığını ve yürürlüğe girdiğini belirtti.

“KDV ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ”

Bazı ürünlerin KDV oranlarının düşürülmesine ilişkin tüzük değişikliğinin Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini dile getiren Erhürman, buna göre temizlik ürünlerinde yüzde 16 olan KDV oranlarının yüzde 5’e indirildiğini kaydetti.

Erhürman, ithalatçılarla yapılan toplantıda bu KDV oranlarının fiyatlara yansıtılması konusunda taahhüt alındığını belirtti.

Restoran, cafe, lokanta ve benzeri yerlerde KDV oranının yüzde 10’dan 5’e indirildiğini söyleyen Erhürman, buzdolabı, derin dondurucu, ocak, fırın, mikrodalga ve inverter klimada KDV oranlarının yüzde 16’dan yüzde 5’e indirildiğini kaydetti.

Alkollü içkilerde ve sarma sigara için kullanılan tütünde Fiyat İstikrar Fonu’nun (FİF) artırıldığını söyleyen Erhürman, bu adımla FİF’te oluşan açığı bir nebze kapatmayı öngördüklerini belirtti.

Akaryakıt zamında hükümetin inisiyatif aldığı veya FİF’e katkı yaptığı tek bir kuruş bulunmadığını dile getiren Erhürman, “58 kuruşluk akaryakıt zamı içinde FİF’e bir kuruş daha koyalım kaygısıyla öngördüğümüz tek bir kuruş yoktur. Bu zam tamamen akaryakıt, petrol fiyatlarında ve döviz kurlarında ortaya çıkan değişimden kaynaklanmıştır” dedi.

Erhürman, hükümetin haziran sonuna kadar akaryakıt fiyatlarında ortaya çıkan zamları engellediğini söyleyerek, FİF’ten elde edilen gelirin dibine inildiğini belirtti.

Erhürman, “Umarım alkol ve tütünden elde edeceğimiz FİF fazlalığı, FİF’in bir miktar olsun hareket kabiliyetini artırır” dedi.

“TAPU DEVİR HARCI İNDİRİLDİ”

Başbakan Erhürman, 6 ay süreyle 140 metre kare altındaki ilk konutu alan vatandaşlara yönelik tapu devir harcını yüzde 1’e indirdiklerini, yine ilk konut dışında gayrimenkul alan vatandaşlardan tapu devir harcının 6 ay süreyle yüzde 6’dan yüzde 4’e indirdiklerini belirtti.

Yabancılara 6 ay süre için ikinci ve üçüncü apartman dairesini alma hakkı tanındığını dile getiren Erhürman, ikinci apartman dairesinde yüzde 9, üçüncü apartman dairesinde yüzde 10 tapu devir harcı öngörüldüğünü söyledi.

“KİRALARDA DÖVİZ SABİTLENDİ”

Kira bedellerine ile ilgili kararın bugün üretildiğine işaret eden Erhürman, döviz cinsinden kira sözleşmelerinde kur sabitlenmesi yapıldığını belirtti.

Buna göre döviz cinsinden kira sözleşmelerinde kur Sterlin 6.03, Euro 5.06, Dolar 4.75 olarak sabitlendi.

Bu rakamların 10 Temmuz’da hızlı hareketlenmenin başladığı tarih esas alınarak belirlendiğini belirten Erhürman, bunun 6 aylık bir düzenleme olduğunu kaydetti.

Başbakan Erhürman, ev sahiplerinin bu tarifeyi uyguladıkları zaman stopaj olarak kendilerinden alınan oranın yüzde 13’ten yüzde 1’e ineceğini ifade etti.

Devlet Emlak Malzeme’nin kiraladığı gayrimenkullere de değinen Erhürman, burada kurun sterlinde 5.20, euro 4.60, dolar 3.80 oalrak sabitlendiğini bu uygulamanın 1 Eylül-28 Şubat tarihleri arasında geçerli olacağını belirtti. Erhürman, bu uygulamanın 4 bin ABD doları ve altında olan kiralamalar için geçerli olacağını vurguladı.

Erhürman, ithalatta antrepoya giriş tarihindeki döviz kurunun esas alma düzenlemesinin yapıldığını, antrepoya giriş anındaki kurla gümrüklemenin yapılmasının sağlanacağını söyleyerek, uygulamanın yılsonuna kadar geçerli olacağını kaydetti.

“EK MESAİLERDE SENDİKALARLA UZLAŞI SAĞLANAMADI... DÜZENLEME DÖRT AY İÇİN ÖNGÖRÜLÜYOR”

Ek mesailerle ilgili düzenleme konusunun bayramdan önce yapıldığını, Bakanlar Kurulu’ndan yasa gücünde kararname çıkarıldığını belirten Erhürman, bayram öncesi sendikalarla görüşme yapıldığını ve hükümetin buradan tasarruf etmeye çalıştığı miktarla ilgili olarak, sendikaların bu kadar miktara yakın tasarruf sağlayacak başka öneriler olduğunu paylaştıklarını anlattı.

Erhürman, ek mesailerden umulan tasarruf miktarının 20 milyon TL olduğunu söyleyerek, düzenlemenin bugünden başlayarak yıl sonuna kadar olmak üzere sadece dört aylık dönemi kapsayacağını belirtti.

Bayramdan önce sendikalarla yapılan toplantıda sendikaların 20 milyon TL değilse bile en az bunun yarısı kadar tasarrufun sağlanacağı bir önerinin geliştirilebileceğini söylediğini, kanun hükmünde kararnamenin bayram öncesi yürürlüğe girdiğini belirten Erhürman, bayramdan sonra bu öneriyi görüşmeye hazır olduklarını sendikalara söylediklerini kaydetti.

Erhürman, bugün itibariyle yapılan toplantıda uzlaşının sağlanamadığını söyleyerek, şu an itibarı ile bayramdan önde yürürlüğe giren düzenlemenin yürürlükte olduğunu belirtti.

Erhürman, düzenlemenin ek mesai yapan kamu görevlilerinin dört aylık geçici bir dönem için ellerini taşın altına koymaları düşüncesiyle hazırlandığını kaydetti.

Başbakan Erhürman, milletvekilleri, cumhurbaşkanı, bakanların tahsisatlarında yapılan düzenleme ile 6 ay süreyle yapılacak kesintilerin de bu ay başlayacağını dile getirdi.

“GÖÇ YASASINDAN İŞE GİRENLER AÇISINDAN EK MESAİLERDE YÜKSELTME VAR”

Kanun hükmündeki kararnamede son 8 yıl içinde işe başlayan kamu görevlileri açısından aldıkları ek mesaide bir düşürme değil, tam tersine ek mesainin yükseltilmesi düzenlemesi bulunduğuna işaret eden Erhürman, “Göç Yasası olarak bilinen 47/2011 sayılı yasanın ardından işe girenler açısından ek mesailerde yükseltme vardır ek mesailerde” dedi.

Erhürman, bu yasanın dışında kalan kamu görevlilerine yönelik daha fazla bir kesinti olduğunu, ancak bu uygulamanın sadece dört ay için geçerli olacağını belirtti.

Durumun toplumsal seferberlik gerektirdiğini, olağan dışı bir durum yaşandığını dile getiren Erhürman, “Bizim arzumuz toplumun tüm kesimlerinin bunun bilincinde olduğunun ispatıyla, gönüllü olarak ellerini talın altına koymasıdır. Biz halk olarak bu olgunluğu göstereceğimizden eminiz” dedi.

“İçinden geçtiğimiz koşullar bir kuru kalabalık bir topluluk değil bir halk olduğumuzu ve dayanışma içinde olduğumuzu bu koşullardan halkımızı bir bütün olarak geçirme kudretine sahip olduğumuzu ispatlamamız gereken koşullardır. Biz bunu ispatlayabileceğimize inanıyoruz” diyen Erhürman, başka düzenlemeler üzerinde de çalışmaların devam ettiğini, kararlar üretildikçe paylaşılacağını kaydetti.

“ANKARA ZİYARETİ GELECEK HAFTA OLABİLİR”

Gazetecilerin bir sorusu üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bayram tatili süresi içinde telefonda görüştüğünü, başkan yardımcısı ile de birçok kez görüştüğünü söyledi.

“Erdoğan’a haftalardır ulaşamadığı” yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyleyen Erhürman, önümüzdeki günlerde görüşme için randevu ayarlamasının yapılacağını, muhtemelen gelecek haftanın ilk günlerinde randevunun gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Başka bir soru üzerine ek mesailerle ilgili yasa gücünde kararnamenin yasaya aykırılığının olamayacağını söyleyen Erhürman, ancak mahkemede dava açılır ve yasaya aykırılık yönünde bir karar üretilirse alınan karara uyacaklarını hukukun devletine inandıklarını kaydetti.

Başbakan Erhürman, kararnamenin hukuka uygun şekilde çıkması için gerekenin yapıldığını söyledi.

“HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALDIK”

Sendikaların olası eylemlerine ilişkin kamu hizmetlerinin aksamaması için her türlü önlemi aldıklarını belirten Erhürman, kendilerine ulaşan herhangi bir grev kararı olmadığını, ek mesaiye kalmama yönünde bazı duyumlar aldıklarını ifade etti.

Erhürman, tüm vatandaşlar, örgütler ve kamu görevlilerinden beklentisinin sorumluluk bilinci ile hareket etmeleri yönünde olduğunu kaydetti.