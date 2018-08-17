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Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar

İşte Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar

İşte Bakanlar Kurulu kararları

17 Ağustos 2018 Cuma 18:17
Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar

Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kira Sözleşmelerinde Döviz Kurları Sabitlendi

Bakanlar Kurulu kararıyla dövizle yapılan kira sözleşmelerinde döviz kurları sabitlendi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Kudret Özersay yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlemeye göre Döviz ile yapılacak kira sözleşmelerinde kur sabitlendi. Buna bağlı olarak kira sözleşmelerinde Sterlin 5.20'den, Euro 4,60'dan, Dolar ise 3.80 üzerinden hesaplanacak. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası ek mesailerle ilgili açıklama yaptı. Özersay, "Ek mesailerde 31 Aralık ayına kadar idari tatil ve hafta sonlarında 1'e 1, resmi tatillerde 1e 1 buçuk ödeme yapılacak “dedi.

Kira Sözleşmelerinde kur sabitlendi

“Ekonomik tedbirlerle ilgili pek çoğunun kararının üretildiğini ve somutlaştırıldığını ifade eden Özersay, “Dövizle yapılan kira sözleşmelerinde, döviz kurunun sabitlenmesine gidilmesi ve mal sahibinin vergi indiriminde yararlanmasını söyleşmiştik” dedi. Bu bağlamda Özersay “Dövizle yapılan kira sözleşmelerinde kurun Sterlin’i 5.20 TL’ye, Euro’yu 4.60 TL’ye, Doları’da 3.80 TL’ye sabitledik. Stopajın indirimi %13’ten %1’e indirdik. 1 Eylül itibarı ile kira sözleşmesini TL cinsinden yapılması halinde, bahse konu sözleşmeye uygulanacak stopaj ise %2 olacak. Önemli oranda düşürülmüştür. 1 Eylül’den itibaren döviz üzerinden yapılacak stopaj ise %15’e çıkacak. Bu tl üzerinden kira sözleşmesi yapılmasına yönelik bir teşvik olacaktır” şeklinde konuştu. Öte yandan Yabancılara 6 ay süreli 2. Ve 3. apartman dairesi alımı hakkı tanındığını da ifade eden Kudret Özersay, alınan kararlarla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti;

4 bin Dolar altındaki sözleşmelere sabit kur

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin kiraladığı gayrimenkullerde 4 bin Amerikan Doları ve altında olan sözleşmelerde döviz kuru sabitleneceğini de açıklayan Özersay, Bilanço barışının sağlanması yönünde yasal düzenlemeyi bugün itibariye yapmış durumdayız. Yılsonuna kadar daha önce bilançosu içinde yer alması gereken ancak yer almayan varlıkların ilave olarak ödeyecekleri harç çerçevesinde kayıt altına alınması şeklinde yasal düzenleme yapıldı.” Dedi.

Mazot Desteğinin Yüzde 40’ı Bugün Ödeniyor

Alkol ve sarma tütünle ilgili olarak Fiyat İstikrar Fonu konulması kararı üretildiğini de anlatan Özersay,  “Buna göre alkollü içkide litre başına 10 TL, sarma tütünde kilo başına 125 TL FİF konuldu. Kıbrıs’ta imal edilmesi durumunda ise alkollü içkide litre başına 3 TL, sarma tütünde kilo başına 40 TL Fiyat İstikrar Fonu konulması yönünde karar üretilmiştir” şeklinde konuştu. Öte yandan Tarım sektörü ile ilgili üretilen kararlardan da bahseden Özersay, Tarım sektöründe mazot desteğinin yüzde 40’ının bugün ödenmiş olacağını ifade etti.

Ek Mesailerde Düzenleme

Ek mesailer bağlamında da bir düzenleme yapıldığını dile getiren Özersay, “Sadece geçici bir süre için, 31 Aralık 2018’ine kadar normal günlerde, idari tatillerde ve hafta sonu tatillerde ek mesai olduğundan 1/1 ek mesai ödemesi yapılacak, resmi tatillerde 1/1.5 ödeme yapılacak. Aylık çalışma süresi dikkate alınarak, ek mesai hesaplanacak. Tüm kamu çalışanlarının saat başı ek mesaisi eşitlenecek. Bu konuda bir tasarrufa gidilecek. Ekonomi anlamında toplumsal seferberliğin kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız.

Her kamu çalışanı asgari ücretin saat bazında tutarının iki katı kadar ek mesai alacak. Bu da net olarak saat başına 22-23 TL civarında ek mesaiye denk gelecek. Böylelikle son 8 yıldır kamu görevlileri açısından ek mesailer artmış olacak. Daha uzun süre kamuda çalışanlar bağlamında ek mesailer azalmış olacak. Yılsonuna kadar geçerli olacak bir karardı” İfadelerini kullandı.

Vergi Harçları

“Daha önce mal ithal edip, antrepoda tutan, gümrüğünü hesaplatılmamış olanlar açısından bugün değil, giriş tarihindeki kur dikkate alınacak” diyen Özersay, “KDV oranlarıyla ilgili temizlik ürünlerinde yapılan indirimler bağlamında ithalat yapan yetkililerle Başbakanlık düzeyinde birtakım görüşmeler gerçekleştirildi. Piyasada fiyatların artması ile ilgili de girişimde bulunacağız. Casino ve bet ofislerinden 6 aylık süre için masa ve makine başına lisans harçları %20 arttırılacak ”dedi.

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