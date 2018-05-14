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Bakanlar kurulunda alınan son kararlar

Bakanlar Kurulu sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,İstanbul Teknik Üniversitesi’ne Yenierenköy’de 600 dönüm civarında arazi tahsis edilmesini mümkün kılan sözleşmeyi iptal kararı aldı.

Bakanlar kurulunda alınan son kararlar

Bakanlar Kurulu sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,İstanbul Teknik Üniversitesi’ne Yenierenköy’de 600 dönüm civarında arazi tahsis edilmesini mümkün kılan sözleşmeyi iptal kararı aldı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:08
Bakanlar kurulunda alınan son kararlar

BAKANLAR KURULU SONA ERDİ
 

ÖZERSAY: “BU DURUM GAZİMAĞUSA’DAKİ KAMPUS BÖLGESİ İÇİN GEÇERLİ DEĞİL”
 

“DOKUNULMAZLIK KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDİYOR”

Bakanlar Kurulu sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,İstanbul Teknik Üniversitesi’ne Yenierenköy’de 600 dönüm civarında arazi tahsis edilmesini mümkün kılan sözleşmeyi iptal kararı aldı.

Özersay, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin sözleşmedeki şartları, yükümlülükleri yerine getirmediğini tespit ettiklerini belirterek, sözleşmenin iptal işlemlerini başlatma kararı aldıklarını söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Bakanlar Kurulu sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaklaşık 2 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada alınan bazı kararları açıkladı.

Hükümetin, devlet arazilerinin geçmişte farklı maksatlarla kiralandığını, ancak kira sözleşmelerinde yer alan taahhütlerin yerine getirilmediğini tespit ettiğini söyleyen Özersay, bu çerçevede yaptıkları çalışmalar sonucunda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin sözleşmede yer alan taahhütleri yerine getirmedi için Yenierenköy bölgesindeki arazi kiralanmasına ilişkin sözleşmenin iptal işlemlerini başlatma kararı aldıklarını kaydetti.

Özersay, bu durumun Gazimağusa’daki kampus bölgesi için geçerli olmadığını vurguladı.

“DOKUNULMAZLIK KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDİYOR”
Özersay, Bakanlar Kurulu’nda bugün rutin bazı kararlar yanında dokunulmazlıklar konusunun da ele alındığına dikkat çekerek, dokunulmazlıklarla ilgili olarak hali hazırda Başsavcılık tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmiş dokunulmazlık talebi bulunduğunu anımsattı.

Gerek bu talep, gerekse bundan sonra savcılık tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilebilecek herhangi bir başka dokunulmazlığı kaldırma talebiyle ilgili hükümetin kararlılığının devam ettiğini ifade eden Kudret Özersay, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında hükümetin kararlılığının devam ettiğinin teyit edildiğini söyledi.

Özersay, önümüzdeki dönemde koalisyon protokolü ve hükümet programında da yazdığı gibi, bu konularda savcılık kanalıyla dokunulmazlığının kaldırılması talebi gelmesi durumunda hükümetin bu dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde iradesinin devam ettiğini, bunun kamuoyu tarafından bilinmesini istediklerini vurguladı.

Özersay, Cumhuriyet Meclisi’ne bu yönde yazıların gitmeye başladığını da anımsattı.

“NERDEN BULDUN?” VE “KAMU REFORMU”
Bakanlar Kurulu’nun bugün ayrıca, bir sonraki toplantıda “Nereden Buldun Yasa Tasarısı” ile “Kamu Reformu Yasa Tasarısı”nı ele alma kararı aldığını ifade eden Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bir sonraki toplantıda bu iki yasa tasarısını değerlendirerek, üzerinde uzlaşmaya varması halinde Meclis Genel Kurulu’na sevk etme kararı aldığını sözlerine ekledi.
 

Son Güncelleme: 14.05.2018 18:26
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