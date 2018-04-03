Bakanlar Kurulunda Alınan Son Kararlar

“MÜŞAVİR” STATÜSÜ YARATILMASINA SON VERECEK YASA TASARISI MECLİS’E GÖNDERİLDİ

BAKANLAR KURULU YAKLAŞIK 3 SAAT SÜREN TOPLANTI YAPTI

“MÜŞAVİR” STATÜSÜ YARATILMASINA SON VERECEK YASA TASARISI MECLİS’E GÖNDERİLDİ



ÖZERSAY: “BU YASANIN MECLİSTE ONAYLANMASI HALİNDE, BUNDAN BÖYLE MÜŞAVİR YARATAN HERHANGİ BİR KARAR ÜRETİLEMEYECEK”



KIB-TEK’DE BELİRLENEN YÜZDELİKLERİN ÖTESİNE GEÇEN MAAŞLA İLGİLİ İNCELEME TALEBİ



BET OFİSLERİNİN SAYISININ AZALTILMASI KONUSUNDA HANGİ ADIMLARIN ATILACAĞINA İLİŞKİN ÇALIŞMA ELE ALINDI



Bakanlar Kurulu, “müşavir” statüsü yaratılmasına son verecek Üst Kademe Yöneticileri (değişiklik) Yasa Tasarısı’nı bugün onaylayarak, Meclis’e gönderdi.



Kıb-Tek’teki ek mesai konusunun ele alındığını toplantıda, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın talebi üzerine, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun harekete geçerek incelemelerde bulunması kararı alındı.

Bakanlar Kurulu’nun bugün yaklaşık 3 saat süren toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları basın mensuplarıyla paylaştı.

Özersay, Üst Kademe Yöneticileri (değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onaylayarak Meclis’e gönderme kararı aldıklarını belirterek, bu yasa tasarısının Meclis’ten onaylanıp, geçmesi durumunda bundan sonra müşavir diye bir statü yaratılamayacağını söyledi.

Kudret Özersay, “Daha önce yaratılmış olan müşavirlerin zaman içerisinde emekliye çıkmalarıyla, ki bu süre zarfında kendilerine görevler verilecek, müşavirlik statüsü bütünen ortadan kalkmış olacak” dedi.

Özersay bu yasa tasarısının onaylanmasıyla birlikte sadece bundan sonra atanacak olan kişileri değil, geçmişte üst kademe yöneticisi olarak atanmış ve üst kademe yöneticisi görevinde bulunanlara da uygulanacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, bu yasanın mecliste onaylanması halinde, bundan böyle müşavir yaratan herhangi bir karar üretilemeyeceğini vurguladı.

AÖA YÖNETİM KURULU VE DAÜ VAKIF YÖNETİCİLER KURULU ÜYELERİ ATANDI

Kudret Özersay, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin Yönetim Kurulu’na Ahmet Güneyli, Bekir Hıncal, Güven Varoğlu, Mehmet Özbilgehan ve Nihal Sofu’nun; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliklerine de Boysan Boyra, Server Erozan, Gülsün Korun ve Yaşar Gündeğer ‘in atandığını belirtti.



BET OFİSLERİNİN SAYISININ AZALTILMASI

Bakanlar Kurulu’nda bet ofislerinin sayısının azaltılması konusunda hangi adımların atılacağına ilişkin ilk raporun da değerlendirildiğini söyleyen Özersay, bu kararların olası sonuçları ve yansımalarının ele alındığını ve önümüzdeki günlerde bu konuda daha somut bilgi verileceğini kaydetti.



MARONİT VE KIBRISLI RUMLARA GÖNDERİLENLERDEN GÜMRÜK VERGİSİ ALIMINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, KKTC’de ikamet eden Maronit ve Kıbrıslı Rumlara gönderilen malzemelerden gümrük vergisi alınma kararının değiştirilmesine ilişkin yeni bir prosedürü uygulamaya koyma kararı alındığını belirtti.



ÇOK SAYIDA BELEDİYENİN VE TAK’IN BÜTÇESİ ONAYLANDI

Çok sayıda belediyenin 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı da değerlendirerek, onayladıklarını söyleyen Özersay, TAK’ın 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın da onaylanarak, Meclis’e gönderilme kararı alındığını kaydetti.



SPOR FEDERASYONLARINA KATKI

Futbol Federasyonu ve spor federasyonlarına yapılacak katkıları da değerlendirerek, onayladıklarını ifade eden Özersay, bazı fuarlarına ve Dışişleri Bakanlığı’nın faaliyetleri çerçevesinde yurt dışı temaslara dair bazı kararlar üretildiğini de açıkladı.



KIB-TEK’DE BELİRLENEN YÜZDELİKLERİN ÖTESİNE GEÇEN MAAŞLA İLGİLİ İNCELEME TALEBİ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda bazı rutin kararlar dışında bir de bugün basında yer alan ve tartışmalara sebep olan Kıb-Tek’teki ek mesai konusunun ele alındığını belirtti.

Özersay, ek mesailerde genel anlamda belirlenen yüzdeliklerin çok ötesine geçecek şekildeki maaş ödemesiyle ilgili iddiaların değerlendirildiğini ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın da bazı tespitleri Bakanlar Kurulu ile paylaşılarak, konunun hukuki zeminine ilişkin bazı soru işaretleri bulunduğu sonucuna varıldığını söyledi.

Kudret Özersay, bu konuda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın talebi üzerine, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun harekete geçerek incelemelerde bulunacağını belirtti.