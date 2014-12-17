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Bakanlar Kurulu Toplntısı Sona Erdi.. Bayraklar 1 Gün Süreyle Yarıya İndirilecek

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, hayat pahalılığının daha dengeli ve alt gelir gruplarına daha fazla yansıtılmasıyla ilgili karar alındığını kaydetti ve 2014 yılının ikinci yarısı ile 2015 yılının ilk yarısında oluşacak hayat pahalılığının gelir gruplarının lehine olacak şekilde ödeneceğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu Toplntısı Sona Erdi.. Bayraklar 1 Gün Süreyle Yarıya İndirilecek

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, hayat pahalılığının daha dengeli ve alt gelir gruplarına daha fazla yansıtılmasıyla ilgili karar alındığını kaydetti ve 2014 yılının ikinci yarısı ile 2015 yılının ilk yarısında oluşacak hayat pahalılığının gelir gruplarının lehine olacak şekilde ödeneceğini açıkladı.

17 Aralık 2014 Çarşamba 18:53
Bakanlar Kurulu Toplntısı Sona Erdi.. Bayraklar 1 Gün Süreyle Yarıya İndirilecek
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BAŞBAKAN YORGANCIOĞLU ALINAN KARARLARI AÇIKLADI

“2014 YILININ İKİNCİ YARISI İLE 2015 YILININ İLK YARISINDA OLUŞACAK HAYAT PAHALILIĞI  ALT  GELİR GRUPLARININ LEHİNE OLACAK ŞEKİLDE ÖDENECEK”

“BAYRAKLAR 1 GÜN SÜREYLE YARIYA İNDİRİLECEK”


 Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, hayat pahalılığının daha dengeli ve alt gelir gruplarına daha fazla yansıtılmasıyla ilgili karar alındığını kaydetti ve 2014 yılının ikinci yarısı ile 2015 yılının ilk yarısında oluşacak hayat pahalılığının  alt  gelir gruplarının lehine olacak şekilde ödeneceğini açıkladı.

Yorgancıoğlu, bununla ilgili  gerekli yasa tasarılarının da Bakanlar Kurulu’nda görüşülüp onaylandığını  söyledi.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrasında Yorgancıoğlu alınan kararları açıkladı.

Yorgancıoğlu, Bakanlar Kurulu’nun bazı belediyelerin  ve Tarım Sigortası Fonu bütçelerini onayladığını kaydetti.

AV YASAĞI

Yorgancıoğlu toplantıda  Karpaz bölgesinde büyükbaş hayvanlarda görülen LCD hastalığının diğer bölgelere sıçramasını önlemek için ava açık 1’den 15’e kadar olan parseller ve Dipkarpaz Bölgesi’nin yıl sonuna kadar ava kapatılması kararının alındığını belirtti.

İHTİYAT SANDIĞI AVANS TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK

Bugünkü  Bakanlar Kurulu toplantısında İhtiyat Sandığı’nın avans tüzüğünde bir değişiklik yapılmasının da kararlaştırıldığını dile getiren Yorgancıoğlu,  önceki tüzüğe göre geçmiş bir yıl yatırım yapmayanların avans almasının mümkün olmadığını ancak bu değişiklikle ihtiyat sandığında hesabı bulunanlar için mümkün kılındığını belirtti. Yorgancıoğlu, bunun özelikle belediyelerde çalışıp yatırımları olmayan çalışanlar için pozitif bir adım olduğunu kaydetti.

Yeni tüzük ile geçmişte avans alıp da borcunu süresinde kapatmayanların ise 3 yıl süreyle avans alımının engelleneceğini dile getiren Başbakan Yorgancıoğlu, bunun İhtiyat Sandığı’nın daha disiplinli bir şekilde avans vermesini sağlayacağını söyledi.

BAYRAKLAR 1 GÜN SÜREYLE YARIYA İNDİRİLECEK

Yorgancıoğlu, Pakistan’da Taliban örgütünün  düzenlediği okul saldırısında çocukları katletmesi nedeniyle yarın KKTC’de  1 gün süreyle bayrakların yarıya indirilmesi kararının alındığını da açıkladı.

 

 

Son Güncelleme: 17.12.2014 21:20
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